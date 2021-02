Datum události je stanovené na 25. září a půjde už o šestý ročník oblíbeného závodu. Ten pátý byl loni skoro ve všem jiný než předchozí ročníky. Poprvé ho pořádalo samo město, premiérově se delší z tratí protáhla na půlmaraton, oproti předchozím ročníkům chyběl doprovodný program nebo stánky. Přesto se na starty běhů i procházky postavily stovky závodníků, s rouškou na obličeji a hlavně za vytrvalého deště, který po celou sobotu skrápěl tratě.

„Jako člověk, který značnou část svého života proběhal, jsem nemohl chybět, postavil jsem se na start sedmikilometrové trati, ale většinu vzdálenosti jsem absolvoval jako chodec,“ řekl známý českolipský advokát a sportovec Jan Riedl. V minulosti se podílel na pořádání desítek běhů. „Byla jiná doba, vše jsme zvládali s minimem financí, ale také většinou bez doprovodných akcí. Pořadatelství města ale byl krok správným směrem, zejména když byly využity znalosti a zkušenosti místních atletů,“ soudil Riedl. Jak podotkl, další rozvoj této akce by měl vést přes dětské štafety škol a správný výběr termínu.

„Loňský ročník jsme si zhodnotili a pojmenovali jsme si slabší místa, na kterých je nutné letos zapracovat,“ uvedla starostka města Jitka Volfová (ANO). Jak prohlásila, město je připravené udělat vše pro to, aby se opravdu jednalo o významnou, kvalitně a profesionálně připravenou sportovní akci nadregionálního významu. „Proto s přípravou začínáme už teď, abychom do záři vychytali opravdu každý detail a jak závodníci, tak fanoušci si akci maximálně užili,“ doplnila starostka.

Stejně jako v loňském roce budou připraveny tratě o délce 7 a 21 km, poběží se také rodinný běh, školní štafety a trasa bude připravena i pro chodce. Registrace by měly být spuštěny na jaře, všechny důležité informace se zájemci dozvědí včas.

„Moc mě těší, že jsme loni na rozdíl od mnoha jiných závodů udrželi tradici, ačkoli nám nepřála epidemiologická situace a jen pár dnů před závodem došlo ke zpřísnění pravidel, takže jsme po několika jednáních s hygienickou stanicí museli zrušit veškerý doprovodný program,“ sdělil radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop (Živá Lípa).

Jak ale zdůraznil, po sportovní stránce závod vyšel a osvědčilo se i prodloužení delší tratě na půlmaraton. „Závodníci ocenili různorodou trať plnou zajímavých míst, na kterou je budeme lákat i letos. V době, kdy běžecké seriály odvolávaly jednu akci za druhou, účastníci ocenili, že se vůbec něco konalo. A protože loni navíc celý den hustě pršelo a byla zima, předpokládám, že jsme si vybrali smůlu na několik let dopředu a další ročníky proběhnou za ideálního počasí,“ poznamenal Michal Prokop.

Podle trenéra atletů a zastupitele města Romana Málka je jenom dobře, že organizaci sportovní události převzala příspěvková organizace Sport Česká Lípa, která zapojila do příprav i další sportovce, zejména atlety, triatlonisty a další sportovní spolky ve městě. „Je to správná cesta, když si Českolipáci užijí svůj závod nejen jako aktivní účastníci, ale i jako spoluorganizátoři. Město vypisuje tradičně velmi štědré dotační tituly pro sportovní spolky a toto je i jedna z možností, jak to našemu městu v dobrém smyslu vrátit,“ komentoval Málek.

Jak dopadl pátý ročník běžeckého závodu City Cross Run & Walk v České Lípě? Na běžecké distanci, která měřila 7 kilometrů, zvítězil jeden z favoritů Petr Cmunt v čase 25:13, a mezi ženami domácí atletka Vendula Ryšavá. Půlmaratonový závod ovládl Ondřej Chour, který trať zvládl uběhnout za 1 hodinu a 16 minut, a z žen byla nejrychlejší Adéla Veselá, oba členové AC Česká Lípa. Vítězství v závodu štafet škol Českolipska obhájil tým ze ZŠ U Lesa Nový Bor.