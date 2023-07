/FOTO/ Letos se první sobotu v srpnu potkají známé osobnosti na zámku Zahrádky u České Lípy již po pětadvacáté, a to na benefičním koncertu Noc s hvězdami. A slavit přijede i Basiková, Březinová, France nebo Smutná

Benefiční koncert Noc s hvězdami se koná v sobotu 5. srpna na zámku v Zahrádkách. Svým zpěvem přijede potěšit i muzikálový herec Jan Kříž. | Foto: archiv pořadatele

Historie koncertů se začala psát před dvaceti pěti lety na hradě Houska, po šestnácti letech se benefiční akce přesunula na vyhořelý zámek v Zahrádkách. Letos poprvé bude výtěžek věnován konkrétní osobě, a to invalidnímu vozíčkáři Ivanu Drlíkovi z Liberce. Toho před více jak 20 lety srazilo auto, které z místa činu ujelo a pachatel je dodnes neznámý.

Ivan do Zahrádek osobně dorazí a převezme šek od organizátorů. „Je plný života a rád by se alespoň částečně vrátil do normálu. Ve svém bytě upraveném pro invalidní vozík pěstuje na balkóně ovoce a zeleninu a vaří si z toho třeba džemy nebo zeleninové chutney. Také občas zajde do rukodílných dílen, kde vytváří třeba keramické květináče nebo různé ozdoby do bytů a do zahrad,“ říká hlavní pořadatel benefice, producent Martin France.

Ivanovi i všem návštěvníkům v sobotu 5. srpna v Zahrádkách zazpívá Bára Basiková. která měla dorazit už v loňském roce, ale cesta z Jeseníků byla tehdy opravdu dlouhá a tak cca 100 km před Zahrádkami diváky pozdravila alespoň po telefonu a zapěla jim kousek písně z muzikálu Jesus Christ Superstar. Už po několikáté přijede až od Kutné Hory i ostřílená Marcela Březinová, herec a zpěvák Petr Batěk, který tentokrát dorazí bez svého syna Petra, který ho v poslední době často pěvecky doprovází.

Svým zpěvem přijede potěšit i muzikálový herec Jan Kříž, který odehrál i několik muzikálů mimo ČR, herečka a muzikálové herečka Vanda Károlyi, která pochází původně ze Slovenska. Premiérově si zde zazpívá i zpěvačka z první řady Superstar Šárka Vaňková, která v současné době vyráží na turné po ČR s koncertním programem písniček od Ivety Bartošové.

Dorazí také herečka Jitka Smutná, která je známá nejen z českých filmů, seriálů, ale i četných divadelních rolí a představí se zde se svým kytaristou v šansonové podobě. Se svými dvěma dcerami dorazí i zpěvačka Jarmila Zedníková. A právě její dcery si zazpívají duet se zpěvákem, hercem a producentem koncertu Martinem France.

Koncertem provede již legendární moderátor Slávek Boura, který se po několika letech vrací na tuto událost, ale bez moderátorky Markéty Mayerové, která se z rodinných důvodů zúčastnit nemůže. A pro diváky je připravené i nějaké to překvapení v podobě imitátora Zdenka Barneta nebo hadího muže Jakuba Ludvíčka.

