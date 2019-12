V sobotu 14. prosince převzali ve Vídni skautský plamínek skauti z celé Evropy a o týden později, v sobotu 21. prosince, se bude šířit po celé České republice. Dojede i do Libereckého kraje, a to rychlíkem R 1370. V Liberci na hlavním vlakovém nádraží bude v 13.56. Můžete si ho vyzvednout přímo tam, případně využijte místa, na kterých skauti rozdávají Betlémské světlo v předštědrovečerním čase.

Místa k vyzvednutí světla na Českolipsku:

Doksy, 21. prosince – skauti vyzvednou světýlko přímo na nádraží v 11:15 a následně budou do 13 hodin na náměstí v Doksech, je možné světýlko vyzvednout i v místní kavárně

Nový Bor, 22. prosince od 14 do 17 hodin před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Míru

Česká Lípa: 21. prosince od 14 do 18 - Skautský dům v Moskevské ulici, 22. prosince od 8 do 12 – Skautský dům v Moskevské ulici, 22. prosince od 11 do 16:30 – náměstí T. G. Masaryka - kromě Betlémského světla budou skauti rozdávat skautskou vánoční polévku a pro příchozí, kteří by neměli svou lucerničku či svíčku, bude možnost v tvořivé dílničce si takovou vyrobit.