Ze začátku to spíše než organizovaná činnost bylo kamarádství s lidmi, kteří se pohybovali kolem strážského skate parku. „Ty první krásné společné roky už asi nikdo nevrátí, protože jsme uskutečnili nespočet bláznivých akcí, od stavby voru pro padesát lidí a mega iglú přes expedici do Norska až po závody na tříkolkách,“ zavzpomínal rodák ze Stráže pod Ralskem. Spolek pojmenoval podle cestovatele a dobrodruha Kurta Järgena, který se pro jeho členy spolku stal jakýmsi vzorem. „Je to takový náš Jára Cimrman se svojí historií. Představám se meze nekladou a trošku recese nikomu neuškodí,“ dodal.