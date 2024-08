Člen výjezdové skupiny pro Českou Lípu m/ž Jsme stabilní, ryze česká společnost, působící na trhu v oblasti bezpečnostních služeb již od roku 1991. Služby poskytujeme na území celé České republiky v rámci náhradního plnění. Hodnoty, které v naší společnosti vyznáváme, jsou: služba zákazníkům a spolupráce s dlouhodobě prověřenými a spolehlivými dodavateli. CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE? - kvalitní provádění zásahů na narušené objekty v České Lípě a v okolí - komunikace a spolupráce se zákazníky a dispečinkem - zpracování příslušné administrativy - záznam o průběhu směny - práce v nepřetržitém provozu NAŠE OČEKÁVÁNÍ? - řidičské oprávnění typu B, aktivní řidič - certifikát Strážného výhodou - vhodné pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo v invalidním důchodu - smysl pro odpovědnost a spolehlivost - odolnost vůči stresu - časová flexibilita - trestní bezúhonnost - příjemné a profesionální vystupování - příležitost pracovat v rodinné firmě a podílet se na jejím rozvoji a budování pozice na trhu - práci na HPP a dlouhodobou perspektivu ve stabilní společnosti 33 let na trhu - možnost sdílet své zkušenosti a nápady s dalšími kolegy - kolektiv lidí, kteří mají stejný cíl, ctíme vstřícné a férové jednání - dobrá pověst společnosti a seriózní, korektní jednání První kontakt e-mailem nebo telefonicky v pracovních dnech od 8 do 15 hodin. 20 807 Kč

