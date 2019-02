Nový Bor – Aby bezdomovci neumrzli v ulicích, vytvořilo jim město Nový Bor útočiště ve Wolkerově ulici. Radnice tím zároveň omezuje situace, kdy by se lidé bez přístřeší během mrazivých dnů a nocí sdružovali ve vyhřátých čekárnách na autobusovém a vlakovém nádraží nebo v budově polikliniky.

Bezdomovec. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Takzvaný homeless office, kde se mohou lidé bez domova ohřát, funguje vedle areálu sběrného dvora od roku 2015. „Bezdomoveckou kancelář“ město otevírá, když teploty klesnou pod čtyři stupně Celsia. „Náš homeless office není žádná registrovaná sociální služba, ale vstřícná nabídka města, jak pomoci lidem v nouzi,“ zdůraznila místostarostka města Stanislava Silná.

V azylu se mohou lidé umýt nebo oholit. Zůstat mohou i přes noc, i když nikoli na posteli, ale jen na židli u stolu nebo na zemi na karimatce. „Tato urgentní humanitární služba, kterou poskytuje město Nový Bor, slouží primárně lidem bez střechy na hlavou, kteří nechtějí nebo nemohou využívat jiné sociální služby, jež jim pravidelně nabízí terénní pracovníci. Ať už proto, že nemají osobní doklady či peníze, nebo proto, že nejsou schopni dodržet podmínku abstinence v ubytovnách,“ řekla vedoucí odboru sociálních služeb Jiřina Kubáňová.

Zařízení by měli bezdomovci opustit do půl sedmé ráno. „Kvůli současným nízkým teplotám je ale nyní otevřeno i přes den,“ upřesnila Kubáňová. Poplatek za noc je deset korun. Za desetikorunu je i dvacetiminutové umytí, v ceně je ručník a mýdlo. Klient nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, musí udržovat pořádek a čistotu. Měl by se také při vstupu prokázat osobním dokladem, ale postačí i to, že jej správce zná.

„Nestrpím tu nějaký hluk a nepořádek, ale když je ten člověk schopen komunikovat a pohybovat se, tak ho přece nenechám umrznout,“ prohlásil správce útulku Karel Kohout. Bezdomovce, který by nebyl pod vlivem alkoholu, si neumí představit. „Většinou tu přespávají jen muži, pravidla dodržují, za pomoc jsou vděční.“

Od svých klientů se občas dozví, jak na tom v zimních měsících jsou. „Minulý rok jsme jich tady měli o hodně více, teď to jsou jedinci. Skupina bezdomovců odtud snad obývá tři chatky z tábora u Janova,“ řekl Kohout s tím, že zrovna předchozí noc přiváželi strážníci asi nejznámějšího z novoborských lidí bez přístřeší, Víťu. Zanedbaný muž žije na ulici více než 15 let. „Lidé ho prý viděli pospávat někde na autobusovém nádraží, tak zavolali strážníkům a ti ho přivezli sem,“ uvedl Kohout.

„Víťa se po čase, kdy měl nějaké zázemí, znovu objevil na ulici, tak jsme ho odvezli do tepla, aby se tam vyspal,“ potvrdil velitel novoborských strážníků Jiří Zemanec. Ve 12tisícovém Novém Boru žije na ulici necelá desítka lidí, což je výrazně pod republikovým průměrem.