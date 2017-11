Běžecké tratě v Lužických horách dostanou přednost

Novoborsko -Zákaz vstupu do lesů na Novoborsku by neměl ovlivnit lyžařskou sezonu.

Běžkaři ze SKI Polevsko začali s přípravou tratí. Nedělní brigády se zúčastnilo 15 dobrovolníků.Foto: FB SKI Polevsko

Lesníci už více než dva týdny likvidují následky říjnové vichřice Herwart, po které zůstalo v Lužických horách mnoho vyvrácených stromů. Polomy blokují i řadu lyžařských tras, které využívají běžkaři z širokého okolí. Přestože zákaz vstupu do lesů platí pro Polevsko, Kamenický Šenov i Prysk do konce ledna, běžkařská sezona by neměla být ohrožena.



Podle sdělení zástupců lesní správy se budou pracovníci snažit co nejdříve uvolnit a zabezpečit právě hlavní lyžařské trasy. „Nyní ale nikdo nedokáže odhadnout, kdy práce skončí. Proto je vstup na tyto lesní cesty podmíněn písemným souhlasem Lesů ČR,“ upozorňuje za novoborský odbor životního prostředí Věra Svobodová.



Běžecký oddíl SKI Polevsko, který se o tratě na Novoborsku stará, už vyhlásil termíny závodů. První je v plánu na Silvestra. Běžkaři už po dohodě s lesníky uspořádali první brigádu, aby tratě připravili. Nedělní akce se zúčastnilo 15 dobrovolníků. V plánu bylo vyčištění a odvodnění cest, navezení štěrku a ořez větví. "Ve čtvrtek bude navezen na mokré úseky štěrk, kdo by měl čas po obědě, může se opět přidat. A zima může začít,“ dodává za SKI Polevsko Jan Šmíd.