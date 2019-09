Dětský oddíl zaměřený na běžecké lyžování i další doplňkové sporty, jako je cyklistika, běh, lezení nebo hry na rozvoj motoriky, se na Novoborsku otevírá po několikaleté přestávce.

Běžkování na Polevsku. Ilustrační fotografie. | Foto: Vít Černý

Impuls k oživení oddílu pro malé běžkaře vznikl po dohodě se zástupci Ski Polevsko a Domem dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru. Kroužek bude prozatím určen pro děti ve věku od 9 do 14 let. Pokud bude dostatečný zájem, v dalších letech se předpokládá zapojení i mladších dětí. Tréninky budou probíhat od října každé úterý od 16 do 17.30 hodin dle podmínek venku, nebo v tělocvičně. Předpokládaná kapacita je 15 dětí. Přihlášky probíhají přes webové stránky www.smetankanovybor.cz.