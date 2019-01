Mimoň – V Mimoni měli v plánu zvýšit dohled nad městem pomocí bezpečnostní agentury, to ale neprošlo.

Kamerový systém. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Nápad měl vyřešit personální problém u městské policie Mimoni. Hlavní zápletkou byl fakt, že město za dotační peníze zakoupilo kamerový systém, u jehož záznamů však kvůli nedostatku strážníků neměl kdo sedět. Vedení města chtělo vše vyřešit pracovníky bezpečností agentury. Ministerstvo vnitra ale dalo Mimoni červenou.

Záměr od začátku kritizovali někteří zastupitelé. Argumentovali faktem, že takoví zaměstnanci nemají žádné pravomoci. I přesto v červenci město podepsalo s vybranou bezpečnostní agenturou smlouvu o poskytování služeb. K fungování ale nakonec nedošlo.

NEZÁKONNÉ ŘEŠENÍ

Záměr stoplo Ministerstvo vnitra na popud jednoho z mimoňských zastupitelů Petra Krále. „Říkal jsem už rok dopředu, že je to nesmysl. Našel jsem si stanovisko, ve kterém bylo jasně řečeno, že je to nezákonné. Navíc jsem v tu dobu byl velitelem městské policie, takže mi to bylo jasné a na vše jsem vedení města na zastupitelstvech upozorňoval. Když si nenechali poradit a podepsali to, obrátil jsem se na Ministerstvo vnitra,“ vysvětluje svoje kroky zastupitel Mimoně Petr Král.

Příslušné orgány daly zastupiteli za pravdu. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve svém vyjádření uvedl, že smlouva je protiprávní a v rozporu se zákonem o obecní policii. Vše navíc odbor vyhodnotil jako podnět k takzvanému dozoru nad jednáním města Mimoň v rámci zákonů. Město tak muselo smlouvu vypovědět, pod dozorem už ale není.

„Jsme si chyb vědomi, ve smlouvě bylo nezákonné především to, že by zaměstnanci agentury mohli dohlížet na město skrze bezpečnostní kamerový systém. Na odboru ministerstva vnitra jsme přišli se všemi dokumenty a věc je již vyřešená. Důvody k dalšímu sledování naší práce ministerstvo vnitra nemá,“ uvedl k případu starosta Mimoně František Kaiser.