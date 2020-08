Zdroj: Radek TEOPE DrbohlavKonec léta nevítají s nadšením především ti školou povinní, jelikož to znamená návrat do školních lavic. Že není důvod ke chmurám, ukáže ve středu 2. září před libereckou radnicí těžká hudební váha v podobě Big'O'Bandu. Ten totiž dokáže svou energií a hudbou vyčarovat skvělou atmosféru i náladu.

Letošní jedenáctý ročník Big Band Jamu se neuskuteční o víkendu, ale ve všední den. Skupina během něj vzdá hold třem světovým předním interpretům, kteří jsou zároveň největšími ikonami diska a funku. Bruno Mars, Jamiroquai a Stevie Wonder sice osobně nepřijedou, ale jejich hity zazní v novém hávu. „Celá show na Big Band Jamu bude zcela nově postavená a bude obsahovat drtivou většinu nového repertoáru. Některé od nás už známé věci představíme fanouškům v nových našlapaných aranžích,“ přiblížil akci kapelník Marek Ottl.

Skupina si možnost hraní užívá, co to jde. Kvůli epidemii koronaviru a bezpečnostním opatřením přišla o domluvená vystoupení, ať už se jednalo o plesy, festivaly či jiné akce. Situaci vzali jako výzvu a postavili se k ní čelem. „Respektovali jsme rozhodnutí vlády o přísných opatřeních, nicméně nemáme ve zvyku sedět a plakat nad něčím, co nemůžeme ovlivnit,“ řekl Ottl. „Hudebníci vždy nejvíc tvořili pod tlakem z jisté existence. Jde o to, že buď lidi chtějí něco dělat, nebo nechtějí. My jsme chtěli a navíc jsme natočili čtyři videoklipy,“ dodal.

Ansámbl vystoupí kromě libereckého koncertu už tuto sobotu v rámci Shotgun Festivalu v Hrádku nad Nisou a v sobotu 19. září ve Frýdlantu. Tím jejich aktivita nekončí. „Různých fúzí se nabízí opravdu hodně a je jen na mně, abych to vymyslel a učesal do podoby pro Big’O’Band. Nechci žádné externí hvězdy a chci pracovat s tím, co máme. Ukázat lidem, že i bez televizních hvězd to může být a je super,“ zdůraznil kapelník.

A proč si nenechat Big Band Jam ujít? „Jednoznačně se na náměstí představí dvacet pět bláznů, kteří do toho budou dupat hlava nehlava. Zahrajeme velké hity, lidé si budou moci zatančit, občerstvit či zchladit žízeň pěnivým mokem,“ odpověděl Marek Ottl.