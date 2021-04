Jak dlouho vůbec probíhá jednání s hráči?. „Je to komunikace během celého roku. U každého je situace jiná. Některé smlouvy lze uzavřít snadno a rychle, u některých to trvá delší dobu,“ odkrývá proces domlouvání a podepisování sportovní ředitel a hlavní trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta, který zároveň přiznal, že někdy jedná s agenty, ale v jiných případech i se samotnými hráči.

Během právě probíhajících bojů o Masarykův pohár není jednoduché spojit přípravu s uzavíráním nových smluv. „Jde to časově skloubit, navíc se jedná o důležitou věc pro budoucnost klubu, takže čas se na to najde,“ dodává Augusta.

Jak už bylo zmíněno, jedním z hráčů, kteří budou i nadále nosit tygří barvy, je obránce Lukáš Derner, který prodloužil do 30. 4. 2022.

„S Lukášem bylo jednání rychlé a příjemné. On měl zájem zde pokračovat a my taky. Je to ikona klubu. Celou svoji kariéru strávil u nás, jednání byla rychlá a korektní. Jedná se o vynikajícího a zodpovědného defenzivního obránce, o kterého se můžeme pokaždé opřít,“ řekl Augusta.

„Odehrál jsem hodně sezon v libereckém klubu. Jsem rád, že tady můžu hrát. Srdce tygra bije ve mně. Nejdůležitější je zdraví a další věc je výkonnost. Tyto dvě veličiny musí jít dohromady, abych mohl pokračovat. Mám přání, jak dlouho chci ještě hrát, ale nechám si ho pro sebe,“ uvedl trochu tajemně Lukáš Derner.

Dalším hokejistou, který blízkou budoucnost spojí s Bílými Tygry, je Michal Birner, jehož kontrakt platí do 30. 4. 2024. „Kdybych tady nebyl spokojen, tak bych smlouvu neprodlužoval. Měl jsem smlouvu ještě na jednu sezonu, ale po diskuzi s trenérem a majitelem vznikla tato dohoda,“ odtajnil Birner.

Měl na stole i jiné nabídky? „Probíhaly tam kontakty s mým agentem, něco jsme řešili, ale v mém věku chcete hrát tam, kde vás nejvíc chtějí. Už mám něco za sebou a mám rodinu, takže pro mě je nejdůležitější, kde se rodina cítí dobře.“

„Michal měl určitě i nabídky z jiných klubů, proto jsme rádi, že jsme se domluvili. Je to top hráč nejen extraligy ,ale i v celé Evropě. Jedná se o neskutečného profesionála, který jde příkladem pro naše kluky a charakterově je důležitou součástí našeho týmu,“ pochvaluje si Augusta.

Liberečtí fanoušci se mohou těšit i dál na Mislava Rosandiče, jenž podškrtnul do 30. 4. 2023 s roční opcí. „V jeho případě to bylo jednoduché. U nás je jednoznačně nejproduktivnějším bekem, odehrál skvělou sezonu a zapadl do našeho systému. Je to výborný bruslař a bývá silný na kotouči, k tomu je úspěšný na přesilovkách. Jsme rádi, že jsme se dohodli. Může se tady posouvat a zároveň posunout i naši organizaci,“ pronesl Augusta na adresu šikovného obránce.

V tygří kleci bude stále vedle Petra Kváči operovat i Jaroslav Pavelka, a to do 30 . 4. 2022. „Neměl to jednoduché. Po roce táhlého zranění přišel sem a já jsem hrozně rád, že udělal krok dopředu a obrovský posun v této sezoně. Vytvořil výbornou dvojici s Petrem Kváčou. Pro nás je dost důležitý a jsem rád, že tato dvojice bude pokračovt i v dalším ročníku,“ neskrývá spokojenost Augusta.

„Jsem potěšen, že tady mohu pokračovat dál. Doufám, že navážu na své výkony, které jsem podal letos. Těším se na další spolupráci s Martinem Láskou a že se posunu o kousek dál a budu prospěšný pro tým,“ vyhlíží zítřky gólman Pavelka.

Bílí Tygři uplatnili opci na Ronalda Knota do 30. 4. 2022 a Jaroslava Vlacha do 30. 4. 2023. „Je to z výkonnostních důvodů. Rony má velmi dobrou sezonu. Vypracoval se mezi naše top obránce, hraje velmi spolehlivě, proto jsme se rozhodli opci uplatnit. Jarda letos střelecky explodoval, daří se mu. Nebylo tak ani nutné nějak přemýšlet, zda uplatnit opci nebo ne,“ popsal Augusta.

Nové kontrakty podepsali i mladíci Adam Najman (do 30. 4. 2023 s roční opcí) a Jan Šír (do 30. 4. 2023 s roční opcí).

„Jsou produktem systému výchovy našeho klubu. Řekli si o prodloužení svojí výkonností. Jsme potěšeni, že jsme tyto hráče mohli zapracovat a oni nás přesvědčili o tom, že si šanci zaslouží. Teď už je to na nich. Od nás dostali kontrakty, aby se nadále mohli rozvíjet,“ uzavřel Augusta.