Petici odmítající zamýšlenou stavbu přeložky I/9 z Liběchova na Českolipsko aktuálně podepsalo již 4 165 občanů. Petiční archy podepisují v Blíževedlích, Úštěku, Štětí, Snědovicích, Hoštce, Zakšíně a Tuhani. S představou stavby nové silnice první třídy nesouhlasí v jakékoliv z variant uvedených v konceptu vyhledávací studie.

„Pokračujeme v boji proti plánované přeložce silnice I/9 Liběchov-Dubá přes území obce Blíževedly. Spojili jsme se s obcemi na plánované trase silnice a společně jsme se nyní obrátili otevřeným dopisem na krajské zastupitele v Libereckém a Ústeckém kraji,“ sdělila mluvčí aktivistů Kristýna Lánská z Blíževedel. Ke stejnému nesouhlasu, jako mají oni v otevřeném dopise vyzývají právě i krajské zastupitele.

„Obyvatelé obcí žádají zastupitele, aby podnikali aktivní kroky proti výstavbě přeložky, předešli dalšímu rozpracování variant Dubá a Úštěk a zabránili jejich zanesení do Zásad územního rozvoje kraje,“ upřesnila Lánská.

Přeložku silnice první třída číslo 9 Liběchov – Dubá ve čtyřech možných variantách mapuje koncept Vyhledávací studie společnosti PUDIS a.s., zveřejněný počátkem letošního roku, vypracovaný na zadání Ředitelství silnic a dálnic ČR. Proti nim se zvedla vlna odporu z radnic obcí a občanských aktivit. Podle jejich názoru všechny varianty ze studie mají údajně řešit problémy stávající I/9 na trase Liběchov – Dubá, ovšem zcela na úkor dosud nedotčené části Libereckého a Ústeckého kraje, v přímém sousedství obydlených částí klidných obcí. „Obyvatelům obcí na plánované trase z výstavby silnice neplyne žádný dlouhodobý a prokazatelný přínos. Naopak s výstavbou a provozem silnice jsou spojena četná negativa,“ zdůraznila Kristýna Lánská.

Lidé mají podezření, že náhlá aktivita státních organizací souvisí se skutečností vyhovět maximálně potřebám podnikatelských skupin v regionu. Konkrétně na navrhované přeložce stojí ve Štětí největší tuzemská pila Labe Wood a také zde je plánována obří spalovna odpadu. „Z toho lze soudit, že doprava na plánované trase přeložky bude využívána zejména pro těžkou nákladní dopravu a intenzita dopravy se oproti aktuálnímu vysokému stavu ještě navýší,“ připomněla Lánská. Podle názoru občana Jaroslava Pokorného jsou návrhy naprosto zastaralé, patří do minulého století, nereflektují potřeby udržitelnosti, ekologické šetrnosti a zájmu na zdraví obyvatel. „Je jasné, že doprava v řešeném úseku je nevyhovující a bude ještě zhoršena přepravou odpadu ke spalování - což je také zastaralé řešení - je třeba recyklovat. Zdá se, že má být i dopravním řešením pro novou největší českou pilu ve Štětí,“ reagoval Pokorný.

Kromě žádosti o podporu krajských zastupitelů se občané již dříve obrátili otevřeným dopisem na Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, PUDIS a.s., Ministerstvo životního prostředí, CHKO Kokořínsko, Českou inspekci životního prostředí, Agenturu ochrany přírody a krajiny, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR i Úřad vlády ČR.

Otevřeným dopisem se zabýval Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, zodpovědný za resort dopravy. Jak potvrdil, záměr realizace přeložky silnice I/9 konzultoval s Ředitelstvím silnic a dálnic, respektive ředitelem Správy Liberec ŘSD Janem Wohlmuthem. „Podle jeho slov se projekt nachází pouze ve stavu předběžného záměru a teprve se bude zadávat variantní studie. Není tedy zatím vůbec známo, kudy přeložka povede,“ uvedl krajský náměstek Sviták. „Obecně mohu říci, že je samozřejmě třeba provoz velkého množství nákladní dopravy proudící do nové spalovny a dřevozpracujícího závodu v blízkosti Mělníka řešit, protože stávající komunikace, stejně jako obyvatelé obcí, tuto zátěž neunesou,“ řekl Jan Sviták.

Podle aktivistů státní Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že bude s obcemi znovu jednat. Na dotazy Deníku ŘSD zatím neodpovědělo.

Vyhledávací studii pro ŘSD vypracovala projektová společnost PUDIS. Hlavním cílem je najít nový koridor pro stávají silnici vedoucí z Liběchova na Mělnicku do České Lípy, který by vedl co nejvíce mimo Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. Studie v současné době počítá se dvěma hlavními variantami, obě s výchozím bodem v Liběchově. Delší, přibližně 28 kilometrů dlouhá trasa, má vést nad Štětím, Hoštkou, okolo Snědovic a dál kolem Julčína a Rašovic na Úštěcku. Pokračovat ke stávající silnici I/15 má přeložka okolo Skalky a Blíževedel na Českolipsku a napojit se na nový kruhový objezd nad Kravařemi. Druhá varianta počítá s tím, že přeložka povede od Stračí na Štětsku na Sukorady a Tuhaň směrem k Dubé. Obě navržené trasy mají navíc své subvarianty.