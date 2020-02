A právě písně z této doby jsou po 30 letech poprvé zaznamenány na studiové desce Řemdih 89, kterou nahráli bývalí členové rockového Řemdihu Bob Suchý a Štěpán Přenosil spolu se svými současnými i bývalými spoluhráči. Mimořádnou novinku Řemdih 89 s kamarády a příznivci pokřtí 28. února v České Lípě, v Luxoru na Střelnici. Vstupenky na křest jsou od 12. února k dispozici v českolipském turistickém infocentru. O historii kapely a vzniku nové desky, kterou věnovali třetímu zakládajícímu členovi kapely Danu Oslíkovi jsme hovořili s jedním ze zakladatelů Bobem Suchým.

Řemdih známe dneska jako kapelu, která hraje středověkou muziku. Jaké byly ale její začátky?

Můžete je slyšet na desce. Je to trochu Cure, trochu Pogues, trochu punk a trochu folk a do toho rock´n´ roll. Začátky jsou vždycky krásný, mladý plný elánu, komouš byl nepřítel a nám to bylo fuck a dělali jsme muziku a měli i trochu štěstí. Autobusem na koncert do Prahy by asi dnes nikdo nejel. Odehrát a ráno v šest z klubu a zase do autobusu a tradá s nástrojema domů. Nádhera, lidi věřili, že bude líp a svobodu jsme si vytvářeli vlastně sami skrze texty a muziku. Myslím, že pro pár z nás to bylo jako v Americe v 70. letech v době hippies, za mě super!

Začali jste hrát ještě před revolucí. Jak na tu dobu dneska vzpomínáte?

No tak hlavně revolta proti systému, což je dneska prakticky to samé, ale tam byl uplně jinej nepřítel a nás bavilo provokovat. Byli jsme hlavně jiní a to byl základ, ať se dělo, co se dělo, bylo to svobodný a nás to bavilo. Pak když přišla sametová jako revoluce, podnikatelé a podobní borci, dnes politici a developeři, tu pod odborným vedením rozkrádali republiku v těch fajn sáčkách a my si užívali svobody. Lidi chodili na koncíky, objevily se psychedelické a jiné dobroty. Morálka byla uplně free a byly to skvělé neřízené časy…

Jaké byly osudy zakládajících členů po roce 1989? Jak hudba ovlivnila jejich osobní životy, plány a kariéru?

Naše osudy zachytil skvěle Ruda Živec ve filmu Severní vítr. Ale fakt je ten, že se různě proplétaly a proplétají dodnes. Proplétají se především hudebními setkáními s některými víc a s některými méně, ovšem někdo už si s námi nezaharaje.

Kapela Řemdih hrála v různých obměnách do roku 1993 a pak se členové rozešli do všech možných hudebních žánrů. Kudy vedla vaše cesta?

Já se vrhnul na hardcore a dělám ho dodnes. Nejříve to byl Pláč potom slavná éra SI, která trvala do roku 2001. Tahle celá éra skončila smrtí kytaristy Kamila Poláka, což nás všechny velmi zasáhlo a kapela se rozpadla. Nasledovaly kapely Zero a současná kapela Scream of the Lambs. Štěpán Přenosil postavil středověký Řemdih, který sklízí úspěchy po celé Evropě, a tak nějak se vlastně všichni motáme okolo toho umění. Bohužel nás v roce 2008 opustil nešťastnou náhodou Dan Oslík, tak CD ŘEMDIH 89 vychází právě na jeho počest. Dan Oslík byl geniální hudebník, skvělý malíř i přítel. Nikdy na něj nezapomeneme.

Kde kapela hrála asi nejčastěji?

My jsme hráli všude rádi, ale asi nejvíc a nejraději v klubu Újezd v Praze za časů Karla Vavřínka. Neuvěřitelná setkání a neuvěřitelné večírky, já bych řekl, že to bylo jak v sedumdesátejch letech v Americe. Všechno se mohlo, ano to bylo skvělý, to byla svoboda, pařilo se a kluby narvané k prasknutí. Na kapely to mělo velký vliv a my mysleli, že budeme konečně slavní. Parádní atmosféra, lidi, cizinci, tráva, lsd, holky prostě rock n roll.

Jak se zrodil nápad vzkřísit původní repertoár a nahrát desku?

Jak je výše uvedeno, připravili jsme materiál na koncert ,,písničky z roku 1989“ a ty se pak nahrály v Althan studios v Liberci pod producentským vedením Honzy Stehlíka, kterej má na výsledku cédéčka lví podíl.

Proč jste s natočením desky čekali 30 let?

My nečekali, doba běžela rychleji, než by se zdálo, tak ono to vyjít mělo, bohužel se nezadařilo a mezitím se kapela v původní sestavě a s původním rockovějším zvukem rozešla.Když se blížilo 30tileté výročí kapely Řemdih, domluvil se po letech koncert na festivalu Všudybud. Sešli jsme se a páč se vlastně máme docela rádi, začalo se zkoušet a odehráli jsme koncert s původními hity. Mezitím Ruda Živec dokončoval film Severní vítr, kde je část věnovaná právě kapele Řemdih, a tak se začalo vše krásně propojovat.

Jaký byl první koncert po tolika letech?

Obrovská radost moje i kluků, všem se nám to líbilo a hlavně lidem a Rudovi Živcovi. Nadchl se pro vydání CD našich hitovek z roku 89 a vytáhl peníze na nahrávací studio. Neskutečný, my začali točit a je z toho cédéčko se super obalem obrazů Daniela Oslíka, kterému je mimo jiné deska věnována jako vzpomínka na parádního chlapíka, páč bez něj by Řemdih nebyl.

Jak na vás písně po letech ve zkušebně působily? Upravovali jste je pro studio?

Jsou to naše písničky z mladých let, máme je pořád rádi, pořád to v nich je. Ve zkušebně nebyl čas na žádné předělávání, neboť jsme všichni vytíženi u stávajících souborů. Jelikož bylo studio domluveno na září, tedy tři měsíce nato, nebylo nad čím přemýšlet. Ve studiu došlo k drobným úpravám, ale fakticky jsou to ty stejné písně, jen je nahráli zralí muzikanti a skvělý producent, který ten koktejl smíchal a ducha nevyhnal, ale podpořil. Taky jsou na desce výborní hosté, jako bendžista David Koutský nebo saxofonista Dan Suchý.

Co vás na těch písních baví?

Pro mě to jsou pěkný písničky, které mají svoje zvláštní kouzlo, a to jak v textech, které jsem mimochodem docenil až nyní, tak i v muzice. Když si je nyní pustím, spokojeně se usmívám. Asi je v tomu kus nostalgie a vzpomínek. Jsou takový čistý. Brácha říkal, že písně obsáhnou vše od country až po Déčko pro děti, Štěpán Přenosil na to jde sofistikovaněji a charakterizoval je jako „běsnění vorvaně v říji“ a „marmeládový flašinet“. Jsou to legrační, velmi barevné, ale i smutné songy o životě, lásce a smrti.

Částku na natočení desky máte téměř vybranou. Čekali jste takový zájem?

No, to já to nečekal! To je nejvíc, fanoušci a kámoši nás podpořili! Ale náklady byly jasně vyšší než je cílová částka na Hithitu, kdo natáčel ve studiu, ví a ještě zafinancovat vše kolem…proto díky za každý příspěvek!

Za příspěvek nabízíte kromě desky také další odměny, třeba setkání s kapelou. O co byl největší zájem?

Na to asi nejlíp odpoví správce Hiti hitu Ruda Živec, až kampaň skončí, pozor, ale my jedeme dál…

Pokračujete ve výběru? Čeho se fanoušci ještě dočkají?

No vybíráme, je tam cílová částka a čas do kdy se dá přispívat, ale protože čas do konce zbývá a ještě nějaké prašule lidi posílají, tak pokud se to seběhne, natočíme klip. První klip! A za to obrovský dík!

Jak to bude s kapelou dál?

Pokud budeme někoho zajímat, bude se hrát, to je jasná věc. Jinak se všichni věnujeme svým souborům a alternativám. Je to splněný sen a taky závazek, jsme dobří přátelé, rádi se vidíme a tím pádem si spolu i rádi zahrajeme. A to hned 28. února v Luxoru s dalšími kámoši z Lípy a Boru…pokřtíme Řemdih 89. Vstupenky na křest jsou už od 12. 2. v českolipském turistickém infocentru a první prodej CD, který rádi na křtu podepíšeme, kdo už nevydrží, tak koupit a naposlouchat na koncík, páč to je nejvíc.

Řemdih

• Hudební skupina Řemdih vznikla v roce 1989 a hrála vlastní rockovou tvorbu až do roku 1994.

• Roku 1997 obnovila činnost pod stejným jménem, ale s repertoárem již středověkým a renesančním. Od té doby má za sebou stovky koncertů a vystoupení v řadě evropských zemí a čtyři nahrávky.

• Obvykle hraje na středověkých tržištích, historických slavnostech a ve středověkých hospodách. Vedle toho příležitostně vystupuje v mírně obměněném personálním složení i s původním rockovým repertoárem z 90. let.