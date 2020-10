Kdo bude usilovat o senátorské křeslo?

Senátor Jiří Vosecký, bývalý starosta Okrouhlé (SLK)

Advokát a dlouholetý zastupitel v České Lípě Jan Riedl (Nezávislý kandidát)

Starosta obce Provodín Jiří Štěrba (Trikolóra)

Bývalý starosta Ralska a krajský zastupitel Miloš Tita (KSČM)

Starosta obce Kravaře Vít Vomáčka (ODS)

Podnikatel, exstarosta České Lípy, hejtman LK a poslanec Petr Skokan (Spolehnutí)

Ředitel ZŠ Špičák v České Lípě Libor Šmejda (TOP09 + KDU-ČSL)

Podnikatel Libor Křenek (SPD)

Starosta obce Vrchovany Jaroslav Křupala (ČSSD)

Jednatel městské společnosti a zastupitel České Lípy Petr Jeník (Piráti)

O hlasy nutné pro získání postu senátora se zde uchází celkem deset osobností. Stejně jako v roce 2014. Do senátních voleb chtějí vstoupit jako zástupci politických stran, koalic, politických hnutí, jeden jako nezávislý kandidát.

Kampaň se obešla dosud bez zásadních střetů a podpásových útoků. Hodně slibů i tipů na výlety. Na první pohled je v regionu viditelné, že nejvíce peněz do agitace investují v Libereckém kraji vládnoucí Starostové pro Liberecký kraj. Činí se i ODS, za kterou jako nezávislý kandiduje starosta Kravař Vít Vomáčka. Občany umí oslovit. Starostou už je 29 let a kvůli volbám si zavedl i facebookový profil.

„Většina z nás ví a zná, jak stát funguje, jeho instituce, školství, zdravotnictví nebo i vodárenský průmysl. A jako bonus navíc starostové většinou při vyřčení kritiky zároveň nabízejí i řešení. A to přeci není málo,“ komentoval velké zastoupení starostů v „boji“ o křeslo senátora Vomáčka. Opoziční parlamentní strana Pirátů sází na mladé ročníky voličů. Její kandidát na Českolipsku je českolipský zastupitel Petr Jeník, nejmladší z desítky kandidátů.

V minulosti na Českolipsku žádný senátor mandát neobhájil

Se sebejistotou už řadu týdnů vystupoval současný senátor Jiří Vosecký, kandidát Starostů pro Liberecký kraj, který mandát hodlá obhájit, a který v těchto volbách hledí na voliče z neobvykle velkého počtu bilboardů a banerů. V kampani od něj lidé dostali také cykloturistickou mapu senátního obvodu. Prezentuje se nejen jako politik, ale jako sklář, i když strojníkem sklářských automatů, už od počátku 90. let není.

Lidé si všímají, že se věnuje včelaření, nicméně pro kampaň volí stylizovanou vosu, která mezi veřejností naopak patří k neoblíbenému hmyzu, slogany „Vosa v Senátu“ nebo „Váš senátor na plný úvazek“ také některé lidi matou. Za šestiletého mandátu byl málo viditelným senátorem. Podle veřejně dostupné statistiky horní komory Parlamentu ČR Vosecký nebyl hlasování přítomen poměrně často.

Zdroj: DeníkData Senát řadí podle jednotlivých funkčních období dlouhých dva roky, senátor Vosecký v letech 2014 – 2016 byl nepřítomen 163 hlasováním. V období 2016 – 2018 to byla nepřítomnost na 181 hlasování a v současném třetím funkční období již číslo nepřítomnosti při hlasování senátorů stouplo až na 203.

Lidé si všímají, že naopak jeho kolega senátor za Liberecko Michael Canov, ze stejné strany SLK, téměř nikdy nechybí, od roku 2016 do 2019 nehlasoval pouze devětkrát a v probíhajícím funkčním období (2018-2020) dokonce absolvoval a vyjádřil svůj názor v úplně všech hlasováních. Všechna čest! Mnohem častěji hlasuje v Senátu i Zbyněk Linhart za STAN ze sousedního Děčínska, který nyní také mandát obhajuje.

Ostřílený v komunální a krajské politice je i kandidát KSČM, bývalý starosta Ralska Miloš Tita, který není ani v senátním klání nováčkem, v roce 2008 získal v prvním kole téměř 16 % hlasů. Teď vyhlíží z plakátů, které strana tradičně pečlivě vylepila i v těch nejzastrčenějších koutech Českolipska. Plakáty už vyvěsil i sociální demokrat a starosta obce Vrchovany Jaroslav Křupala za ČSSD, který je příznivcem myslivosti a jeho kandidaturu přijel na Českolipsko podpořit i ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Starostou obce je rovněž Jiří Štěrba z Provodína, klání se účastní v barvách hnutí Trikolóra. Strana SPD vysílá do voleb podnikatele v realitách Libora Křenka. Koalici Společně pro Senát (TOP 09, KDU-ČSL a SEN 21) reprezentuje Libor Šmejda, který skoro 20 let vede jednu z největších škol v kraji - Základní školu 28. října v České Lípě a poctivě objížděl voliče v regionu.

„Zamíchat kartami“ mohou i kandidáti jako Petr Skokan, zástupce politického hnutí Spolehnutí. Svoji kampaň vede prakticky jen na sociálních sítích. Byl ovšem starostou České Lípy, hejtmanem Libereckého kraje i poslancem Poslanecké sněmovny. Ale také Jan Riedl, známý českolipský advokát, podporovatel sportovců a zkušený komunální politik, který se rozhodl kandidovat jako jediný nezávislý a k tomu musel nasbírat potřebný počet hlasů podporovatelů. Nedávno zorganizoval charitativní maratonský běh před obchodním domem Andy v České Lípě a výtežek věnoval nemocnici, nebo pořad se Zuzanou Bubílkovou či koncert.

„Přihlášku na kandidaturu do senátu jsem podal i spolu s nezbytnými podpisy občanů, kteří moji kandidaturu podpořili,“ potvrdil Riedl, který svou erudicí a profesí je nejblíže k plnění pravého úkolu senátora, k legislativní práci. „Na některé otázky mohu mít svůj vlastní názor, ale prosazovat budu ten, co by měla většina zdejších spoluobčanů, ten názor by byl na prvním místě,“ řekl Riedl.

Žádný z dosavadních senátorů za senátní obvod číslo 36 nikdy svůj mandát neobhájil. Před šesti lety podalo přihlášku rovněž deset lidí, voliči ale nakonec vybírali jen z devíti. Kandidát politického hnutí SMĚR - česká cesta, svou přihlášku před registrací stáhl. Funkci před šesti lety obhajoval senátor za ČSSD Karel Kapoun, který postoupil do druhého kola, v němž dostal o něco více hlasů Vosecký (59,32 %). Ve druhém kole tehdy přišlo volit necelých 26 procent voličů.

Z deseti kandidátů získali čtyři vysokoškolské vzdělání. Tři jsou úřadujícími starosty a tři bývalými starosty. Nejmladšímu kandidátovi Petru Jeníkovi je 40 let, nejstaršímu Jiřímu Voseckému pak 69 let.

Volební obvod zahrnuje celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice, Kadlín, Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Cítov, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Liběchov, Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, Střemy, Nebužely, Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, Hořín, Býkev, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, západní část okresu Liberec, ohraničená na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Všelibice, spadá do něj i Hrádek nad Nisou.

V obvyklé anketě-dotazníku "ANO-NE", který Deník všem deseti kandidátům nabídl odpovědělo sedm z nich. Dva nereagovali vůbec a třetí odpověděl jen na 4 otázky. Někteří jako Jiří Vosecký, nebo Miloš Tita žádali prostor ke komentování otázek, to však tento model ankety neumožňuje.

Anketa Deníku

