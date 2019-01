Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Nahlášená výbušnina zaměstnala opět českolipské policisty. Během pár dnů se jedná o druhý případ

Místo vyučování trávili páteční dopoledne venku desítky studentů Střední průmyslové školy v České Lípě. Před školu je vyhnala nahlášená výbušnina. Během jednoho týdne se jedná o již druhý případ.



Krátce po desáté hodině odpoledne přijal operační důstojník na lince 158 telefonát, v němž neznámý mužský hlas oznámil, že do objektu Střední průmyslové školy umístil bombu. Policisté okamžitě kontaktovali ředitele školy Petra Veselého, který nařídil evakuaci více než stovky studentů.

„Na místo se dostavili policisté, kteří za asistence služebního psa cvičeného na vyhledávání výbušnin, provedli důkladnou prohlídku celého objektu školy,“ řekla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Studenti nejdříve nečekané volno komentovali vtipy, ale s přibývajícím časem jejich nálada klesala. „Jako přestávka dobrý, ale už trvá moc dlouho. Všechny věci mám ve třídě, nemůžu si nic vzít,“ začínal být mrzutý jeden z nich. „Odpoledne máme rozdávat vysvědčení poslední maturitní třídě, snad se moc nezpozdíme,“ strachovali se pro změnu profesoři.

Hledali pachatele

Zatímco jedna skupina policistů prohledávala školu, druhá vyrazila do Sluneční ulice na českolipském sídlišti Špičák. Místní obchodníci z bezprostředního okolí zprvu hovořili o umístění bomby v nedalekém podchodu. Policisté ale svoji pozornost zaměřili na telefonní budku. „Ptali se, jestli jsem neviděla z budky někoho telefonovat,“ prozradila majitelka jedné z prodejen.



Krátce po poledni psovod ukončil průzkum školy s negativním výsledkem. „Prohledali jsme objekt školy od sklepa až po půdu a žádný výbušný systém jsme nenašli. Jeho vyhledávání bylo ztížené velkým počtem tašek a batohů, které zůstaly ve třídách. Byť by byl v místnosti jen jeden, nemohli jsme riskovat, že to bude ten, který by tam mohl umístit autor výhrůžky,“ vysvětlil nadpraporčík Václav Fořtík, policejní psovod ze stanice Zahrádky.

Díky jeho precizní práci se mohli studenti po více než dvou hodinách vrátit do svých tříd. Jen o čtyři dny dříve musela kvůli nahlášené bombě evakuovat firma Bombardier Transportation 150 zaměstnanců z výrobních hal v Dubici v Ćeské Lípě. Ani v průmyslovém areálu policisté nakonec výbušninu nenašli.