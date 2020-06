Zdroj: OpenStreetMap.orgJeho záměrem je vybudovat více než pět kilometrů dlouhou cyklostezku podél silnice I/9, polovinu vybuduje Česká Lípa a polovinu Nový Bor. Chybějící úsek už dostává reálnější obrysy. Město Nový Bor uzavřelo na základě výsledku veřejné zakázky smlouvu na zpracování projektové dokumentace za více než jeden a půl milionu korun s projektovou kanceláří Vaner.

„S financováním pomůže městu dotace od Libereckého kraje ve výši 847 tisíc korun, zbývající část uhradíme z rozpočtu města,“ sdělila místostarostka Stanislava Silná.

Vybraná projektová kancelář by během června měla zpracovat návrh stavby cyklostezky, který bude řešit například takzvaný záborový eleborát pro následné majetkové vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. V další etapě připraví projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Také má následně zajišťovat autorský dozor v průběhu samotné stavby.

„Jet po hlavním tahu nikomu nedoporučuji, to je o život. Pokud chceme, tak se na kolech do Lípy dostáváme přes Skalici a Manušice, nebo jedeme přes Bukovany,“ řekl aktivní cyklista Leoš Bém z Nového Boru.

O vybudování cyklostezky usiluje Nový Bor řadu let. Má zajistit bezpečné spojení mezi Novým Borem a Pihelem, který leží v bezprostřední blízkosti přetíženého silničního tahu I/9. Denně tudy projede 16 tisíc aut a pohybují se tu často i děti, chodci a cyklisté. Ve vyhledávací studii odborníci předložili tři varianty, kudy by mohla trasa budoucí cyklostezky procházet. První dvě varianty byly více turisticky atraktivní.

„Cyklostezka má tedy především kromě dopravní funkce sloužit obyvatelům obou měst a obcí podél trasy k bezpečné cestě do práce a do školy,“ prohlásil novoborský starosta Jaromír Dvořák. Podle něj dalo město ve své části projektu přednost variantě, která téměř kopíruje hlavní tah silnice I/9. Z Nového Boru povede cyklostezka od křižovatky ulic Smetanova a Husova po křižovatku v Pihelu po pravé straně ve směru na Českou Lípu. Součástí stavby má být i veřejné osvětlení v intravilánu města podél cyklostezky a dvě lávky, a to přes Šporku v ulici Kpt. Jaroše a přes silnici I/9. „Naše město plánuje uskutečnit stavbu s pomocí dotace, žádat chceme například na Státním fondu dopravní infrastruktury. Od toho se bude odvíjet další průběh a termín dokončení,“ přiblížil Dvořák.

Start českolipského úseku je naplánovaný na křižovatku Dolní ulice se silnicí I/9 ve „Starých Ladech“, konec pak je na začátku obce Pihel, a to na křižovatce s účelovou komunikací před autobusovou zastávkou v obci. Ve směru z České Lípy na Nový Bor tedy cyklostezka povede po levé straně. Dobu potřebnou na zpracování projektu v Lípě odhadují na osm měsíců. Na jeho vznik také hodlají využít peněz k krajské dotace.

„Cítíme, že tato cyklostezka je velmi potřebná, nicméně její dokončení bude dlouhodobou záležitostí. Město totiž na území své části cyklostezky nevlastní téměř žádný pozemek,“ konstatovala starostka České Lípy Jitka Volfová. Jak doplnila, až budou znát přesnou trasu cyklostezky, zahájí jednání s majiteli jednotlivých pozemků. „A pokud se nám je nepodaří vykoupit, cyklostezku nebude možné realizovat. Věřme ale, že se vše podaří domluvit, a i tento projekt dotáhneme do konce,“ dodala Volfová.