Borovičky z Ralska mířily k dětem i k seniorům v Libereckém kraji

Vánoční stromky z bývalého vojenského prostoru Ralsko udělají i letos radost nejen dětem v Libereckém kraji, ale nově také seniorům. Státní podnik dodá borovičky, které jsou typickou dřevinou Ralska, letos nejen do osmi dětských domovů v kraji či do místních škol, ale letos poprvé také do domovů pro seniory.

