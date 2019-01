Liberecký kraj – Stále sněží a komplikace v dopravě tak neustávají. Jak ale potvrdil krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský, silnice v celém kraji jsou sjízdné, i když na některých místech s obtížemi.

„Hlavní tahy jsou po chemickém posypu. Na silnicích II. a III. tříd se ale připravte na vrstvu mokrého sněhu nebo vyjeté koleje v čerstvé pokrývce,“ varuje řidiče. Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek se také na řadě míst tvoří nebezpečné sněhové jazyky a ve vyšších polohách i závěje.

Stejně jako ve středu i během dneška havarovalo kvůli sněhu několik řidičů. „Krátce před půl osmé se stala nehoda mezi Českým Dubem a Hodkovicemi. Osobní automobil zde narazil do stromu. Podle předběžných informací nebyl nikdo raněn,“ dodal Robovský. Ve stejné době dostal smyk i řidič, který jel na silnici z Liberce do Děčína. Na 30. kilometru naboural do svodidel. Nehoda se také obešla bez zranění. Na Jeřmanickém kopci v ranních hodinách brzdil dopravu uvízlý kamion, který omezoval provoz v pravém pruhu ve směru na Liberec. Místo už je průjezdné.

„Množství případů, kdy stromy pod tíhou nového mokrého sněhu způsobily dopravní komplikace a komplikace v dodávkách elektrické energie, prošetřovali policisté v průběhu celé noci na dnešek. Hasiči odstraňovali spolu se správci komunikací dřeviny omezující provoz na silnicích a energetici napravují škody způsobené přerušeným elektrickým vedením,“ vysvětlil dále Robovský.

Nejhorší situace v tomto ohledu byla jak na Semilsku, tak i na Jablonecku. Několik případů bylo řešeno ve Vítkovicích na Semilsku, ale ani Českolipsko nezůstalo pozadu. „Na Liberecku pak z Chrastavy na Václavice byla zcela uzavřena komunikace kolem třetí hodiny ranní. Místo je v současné době již průjezdné,“ sdělil dále mluvčí. Spadlý strom zcela zastavil také provoz na silnici v Křižanech, ještě před půlnocí se jej ale podařilo odstrani.