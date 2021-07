Objížďky, uzavírky, tápající řidiči. Ani turisty hojně navštěvované „město skla“ Nový Bor nezůstalo na čas prázdnin a dovolených ušetřeno komplikací v dopravě. Nejsou sice tak tvrdé, jako v České Lípě a jejím okolí, přesto je teď průjezd Novým Borem kvůli práci stavbařů krkolomný. Nejzávažnější je, že demolice a stavba mostu v ulici Bedřicha Egermanna zcela pro auta uzavřelo průjezd touto nejrušnější novoborskou tepnou.

„Práce se rozběhly až po prvním červencovém týdnu. Bohužel vinou časové prodlevy padla možnost, že by výstavba mostu probíhala vždy jen na jedné polovině vozovky, aby byla ulice Bedřicha Egermanna alespoň částečně průjezdná. Nyní jsme museli úsek od knihovny po křižovatku s ulicí Generála Svobody zcela uzavřít, aby se do zimy vše stihlo,“ sdělil starosta města Jaromír Dvořák. „Měli jsme obrovské problémy s výběrem firmy, vybrali jsme až třetí a tím ztratili hodně času.“ Jak starosta vysvětlil, radnice vyhlásila už v zimě výběrové řízení na zhotovitele stavby. V něm zvítězila firma Metrostav a.s.. I přes snahu města, aby se firma zakázky ujala, nikdo z jejích zástupců nereagoval.

Po uplynutí lhůt město vyhlásilo opakované výběrové řízení. V něm zvítězila společnost ZEPS, s.r.o. Ale ani ta nakonec kvůli zpoždění svých dalších projektů, údajně zapříčiněných pandemií covid-19, k podpisu smlouvy s Novým Borem nepřistoupila. Zakázku na stavbu za zhruba 6,2 milionu korun tak získal další účastník výběrového řízení – společnost SANAP.

„Zdržení způsobily opakovaně vítězné firmy výběrového řízení, které nakonec nepodepsaly smlouvy,“ zlobil se ještě teď Jaromír Dvořák.

Stavební práce už před časem uzavřely i průjezd Wolkerovou ulicí. Objížďka vede přes Dvořákovu a Nádražní ulici. Pěší přes potok Šporka přejdou a staveniště obejdou bez větších potíží přes pár kroků vzdálenou lávku v ulici Generála Svobody.

Toto zpoždění se promítá do výraznějšího dopravního omezení oproti původním plánům. „Výstavba nového mostu by měla být dokončena v listopadu,“ konstatoval vedoucí odboru rozvoje města Jan Toms. Podle něj je demolice stávajícího mostu na jedné z hlavních dopravních tras ve městě nutná kvůli havarijnímu stavu mostní konstrukce, kterou odhalila pravidelná prohlídka v roce 2018 a na jejímž základě se musela tehdy uzavřít část pro pěší.

Přestavba mostu v Egermannově ulici není jediná překážka plynulé dopravy. V Novém Boru zároveň ještě ve dvou úsecích probíhá kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace v režii Severočeské vodárenské společnosti a kde město zajistí závěrečnou opravu komunikace. V úseku od Mařákovy po Nádražní ulici vodárenská společnost dokončí obnovu svých sítí, kanalizace a vodovodu a následně zde začnou práce na opravě asfaltových povrchů. „I vzhledem k ostatním dopravním omezením ve městě chceme celou ulici co nejdříve zprůjezdnit,“ řekl starosta Dvořák.

Od konce června už ovlivňuje dopravu v Novém Boru i uzavření části krajské silnice II/268, kudy lidé hojně jezdili na silnici první třídy I/13 ve směru do Liberce i v opačném směru. Za restaurací Havranky teď kvůli rekonstrukci zdejšího mostku neprojedou. Tato uzavírka by také měla trvat až do konce listopadu letošního roku. „Liberecký kraj měl dělat opravu tohoto mostku už vloni,“ podotkl novoborský starosta.