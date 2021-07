Celkem 600 tisíc korun formou mimořádného peněžního daru pošle město Česká Lípa na účty šesti nejpostiženějším obcím na Břeclavsku, Hodonínsku a Lounsku, které na konci června poničilo tornádo a bouře.

Sobota 3. července v obci Stebno na Lounsku. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Do každé ze čtyř moravských obcí - do Moravské Nové Vsi, do obce Lužice, Mikulčice a Hrušky poputuje rovných 100 tisíc korun, zbylých 200 tisíc korun z fondu zastupitelstva města rozdělili zastupitelé mezi dvě obce na Lounsku - Stebno a Blatno.