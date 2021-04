Když vloni 12. června otevíral asi nejznámější současný umělecký sklář v Česku Jiří Pačinek v kostele Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova svůj „Křišťálový chrám“, netušil, že do té doby téměř nevyužívaný a omšelý svatostánek už jiné umělecké sklo skrývá více než století. Boží hrob z křišťálu. Jeho existenci cvikovský farář Rudolf Repka, který skleněný klenot před několika měsíci náhodou objevil, tušil, protože spodní část s tělem Krista sloužila jako podstavec sousoší Piety. A po dohodě s kunratickými skláři ho nyní, u příležitosti velikonočních svátků „odtajnil“ a prostřednictvím kamery České televize představil veřejnosti. Kvůli vládním nařízením si lidé na vlastní oči objev ani expozici v Křišťálovém chrámu zatím prohlédnout nemohou.

„Přišel jsem na ni až při větším úklidu. Myslel jsem si, že jde o přepravní bednu na obrazy. Stála ve tmavém zákoutí schodiště, vedoucího na kůr, obalená pavučinami,“ popsal farář Repka. Jakmile bednu otevřel, na zadní straně našel malá dvířka a napadlo ho si do ní posvítit. V ten moment se na stěně objevila hra křišťálových odlesků, neboť vlastně svítil přes skleněnou vitráž vrchního dílu oltáře, na kterém je vyobrazení kříže a dvou andělů s křídly.

„Je úžasné, že je dílo nepoškozené. Skleněné prvky jsou v dobrém stavu, jen pokryté prachem, dřevo není napadené,“ radoval se Repka. Jak připomněl, Boží hrob je symbolické zpodobnění Kristova hrobu, které se v katolické církvi tradičně staví v kostelích vždy o Velikonocích. Jde vlastně o 14. zastavení křížové cesty, které si křesťané připomínají o Velkém pátku.

„Po odvysílané reportáži se mně ozvala řada lidí, že podobných Božích hrobů je více. Na Moravě existovala firma, která je vyráběla, i když design se lišil. Navlas stejný, jaký máme my, je v Rožnově pod Radhoštěm. Po ČR je okolo deseti míst, kde je ta grafika obrazu stejná,“ komentoval farář. „I tak máme z nálezu velikou radost,“ doplnil.

Jakým způsobem a kdy přesně se mistrovské dílo do Kunratic dostalo, stále není zřejmé. Obec byla po staletí osídlena převážně německy mluvícím obyvatelstvem. „Mohlo jít o dar kostelu. Tipujeme, že stáří hrobu je 120 až 130 let,“ řekl Rudolf Repka. Jak ho poučil jeho dávný přítel z Moravy, jedná se o výrobek rodinné firmy Zbitek z Olomouce založené v roce 1846, která se zabývala výrobou těchto liturgických objektů a exportovala je po celé Evropě, ba i do zámoří.

Umělci jsou z objevu nadšení. „To je neuvěřitelné. Fakt emoční. Zázrak. Krása!“ radoval se sklářský umělec Ricardo Hoineff ze Slunečné na Českolipsku.

„Jednoduché, zároveň rafinovaně propracované. Bude to významný exponát Křišťálového chrámu. Až to bude možné, přijeďte se podívat. A malinkatý zázrak to skutečně je. Kéž by ve společnosti způsobil zázraky velké,“ reagoval v diskusi na svém facebookovém profilu Jiří Pačinek.

„I v této zvláštní, zlé a turbulentní době se dějí malé zázraky a i v této 'neromantické' době se ještě dají najít malé poklady,“ přidal se manažer sklárny David Sobotka. „Moc nás těší desítky, ba již stovky pozdravů a gratulací z celé České republiky, které hovoří o nadšení z takového krásného nálezu, který jsme představili právě v období před Velikonocemi, tedy vlastně v nejvýznamnějším křesťanském období,“ poznamenal.

Jak popsal, dílo je vyvedeno z barevných, ručně broušených perlí – tzv. šatonů, typických buď pro jabloneckou bižuterii, nebo lustrařské ověsy z Kamenickošenovska, které jsou upevněny našitím na koženkový papír, ve kterém je pro každou perli hodinářsky přesně vyřezán otvor, propouštějící světlo ze zadní části. „Exemplář je v tak perfektní kondici, že nemusí být opravena ani jedna perle. Stačí ho pouze odborně vyčistit, vyrobit moderní LED osvětlovací systém a brzy ho v plné kráse představit návštěvníkům. Samozřejmě až nastane příhodná bezpečnostní situace a budou nás moci znovu navštěvovat hosté,“ řekl Sobotka.

Kostel si sklárna Pačinek Glass pronajala před rokem. „Křišťálový chrám“ navštívilo od otevření 12. června 2020 do podzimu přes 12 tisíc lidí. Nabídl jim ojedinělý a intenzivní vizuální zážitek, spočívající v symbióze bezmála dvě stě let starého sakrálního prostoru a současného uměleckého skla.

„V Křišťálovém chrámu jsme připravili pro letošní rok celý kalendář krásných akcí, nicméně jsme je museli zatím jednu po druhé zrušit. Každopádně se ale chystáme na letošní Noc kostelů, která proběhne v pátek 28. května ať již klasickým návštěvnickým způsobem, případně pouze v online prostředí,“ sdělil David Sobotka.