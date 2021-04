„Letos zůstává areál uzavřen. Průvodcovská činnost bude obnovena až s muzeem, až to vládní nařízení dovolí,“ potvrdila Lenka Proboštová z příspěvkové organizace Kultura Mimoň.

Boží hrob v Mimoni v Lužické ulici.Zdroj: Město MimoňStavbu započal roku 1665 významný stavitel baroka Giulio Broggio a dokončil ji 1667. S plánem na vybudování Božího hrobu podle jeruzalémského vzoru přišel císařský dvorní komorník Jan Putz z Adlersthurnu.

Jako hluboce věřící křesťan pojal na svých cestách do Říma a Jeruzaléma nápad, postavit kopii Božího hrobu na svém panství pro ostatní věřící, kteří si nemohli dovolit cestu do Svaté země. Načrtl si přesné plány a rozměry svatyně a vrátil se přes Itálii zpět do vlasti.

Ještě při zpáteční cestě ovšem zjistil, že mu chybějí některé rozměry, proto se rozhodl vydat se do Svatého města podruhé. Při své druhé cestě do Jeruzaléma však onemocněl zřejmě malárií a při zpáteční cestě byl nucen několik měsíců setrvat v Římě. Vyléčil se z nemoci, avšak jeho zdraví zůstalo až do konce života podlomené. O stavbu se postarali jeho synové.