Brali mě jako designéra, ne jen jako studenta, říká vítězka v Master of Crystal

Kamenický Šenov – Přinášíme rozhovor se studentkou Terezou Drobnou, která zvítězila v Master of Crystal.

Sama dohlížela na výrobu svého návrhu v dílnách kamenickošenovské Preciosy. Čtyřiadvacetiletá studentka Tereza Drobná z Prahy pak svým svítidlem z neopracovaného betonu okouzlila a překvapila porotu desátého ročníku soutěže talentů Master of Crystal, který pořádá společnost Preciosa. Unikát Terezy Drobné zvítězil v konkurenci stovky přihlášených návrhů.

„Z předchozích ročníků máme zkušenosti, že u nás někteří ze soutěžících dnes již pracují. Soutěž je zaměřená mimo jiné na hledání talentovaných designérů, ale i jejich nápadů. Vítězka letošního ročníku má určitě velký potenciál“ sdělila projektová koordinátorka Preciosy Tereza Suchá.

Popište nám, jak vaše dílo vypadá a co vás inspirovalo?

Jedná se o svítidlo, které tvoří betonové stínítko zdobené skupinami ověsů. Ty jsou uvnitř stínítka a tvoří dojem pohledu do vnitřku drahokamu. Toho jsem také chtěla docílit. Inspirací pro mě byla kombinace materiálů a surové drahokamy, které navenek vypadají obyčejně, ale uvnitř skrývají třpytivou krásu.



Jaké to bylo vidět vznikat svůj návrh?

Je úžasný vidět realizaci vlastní práce, což bych si jako student nemohla dovolit. Celkově přístup firmy byl skvělý. Jednali tady se mnou jako s designérem a ne jako se studentem. Když jsme na mém díle pracovali, byla jsem tady v Kamenickém Šenově třeba třikrát týdně. Byl to nový zážitek, zdejší sklářský kraj se mi moc líbí.

Co studujete?

Jsem studentkou průmyslového designu na Fakultě architektury ČVUT. Od dětství jsem ráda něco vytvářela, takže je to můj sen. Nejdříve jsem chtěla na obor návrhářství, to mi naštěstí nevyšlo (smích). Teď už vím, že by to nebyl vůbec obor pro mě.



Jak probíhal začátek soutěže?

Byli jsme pozváni na workshop, kde nám představili produkty Preciosy, ze kterých jsme měli při návrzích vycházet. Následovala návštěva muzea skla a bižuterie v Jablonci. Tam jsem si také díky inspirativní prohlídce uvědomila, že při soutěži budu chtít kombinovat více materiálů. Rozhodně jsem se nechtěla upnout jen na jeden.

Co jste za své dílo vyhrála?

Největší výhrou je možnost realizovat svůj návrh. Absolvovala jsem i jiné soutěže a žádná takovou možnost nenabízí. Také jsem dostala finanční odměnu od Nadace Preciosa ve výši 30 000 korun a zájezd na zahraniční výstavu. Navíc moje svítidlo visí ve výloze Flagship Storu Preciosy v centru Prahy. Což je super, nikdy by mě nenapadlo, že moje dílo bude viset ve výloze.



Proč byste doporučila jiným studentům se soutěže zúčastnit?

Je to určitě báječná příležitost se zviditelnit, což je ve světě designu důležité. Dalším bonusem je nabídka účasti na Letním kempu, který firma pořádá. Jde o letní stáž pro studenty ze všech možných odvětví, od designérů, konstruktérů, obchodníků, studenty technických zaměření, a podobně, aby si mohli osahat a seznámit se se sklářským řemeslem a s chodem velké světové firmy. Na kemp se moc těším.