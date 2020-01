Osud Tlustce jim není lhostejný. Podepisovali petiční archy a chtějí, aby se k problému obnovení těžby čediče mohli vyjádřit všichni obyvatelé v místním referendu.

„Jde nám o to, aby občané měli možnost se svobodně dle vlastní vůle vyjádřit, zda chtějí, aby obec s těžbou na Tlustci souhlasila a podporovala ji, či nikoliv,“ uvedla zmocněnkyně přípravného výboru a obyvatelka místní části Nový Luhov Lucie Kotrbatá. Jak připomněla, vloni se v Brništi konalo pár shromáždění a akcí, kde místní většinou těžbu odmítali.

„Nicméně většina zastupitelů neakceptuje názor občanů, nedělají proti těžbě nic, naopak přijali souhlasné usnesení s těžbou, zatímco okolní obce dotčené těžbou se aktivně brání a snaží se těžbu zastavit “ konstatovala Kotrbatá.

Vesnice byla součástí fronty odpůrců dalších odstřelů a lámání kamene. Situaci změnilo listopadové usnesení nynějších zastupitelů, kdy těsnou většinou podpořili znovuotevření lomu na Tlustci. Pro těžbu byli zastupitelé Marcela Herbstová, místostarosta Igor Jediný, Bohumila Kuchařová, Eduard Václavík a starosta Michal Vinš. Podle nich nová těžba pomůže státu v surovinové politice, přinese vsi peníze a pomůže ke stavbě obchvatu Luhova.

Lidé podle zmocněnkyně začali jednat o referendu kvůli tomu, že jim není lhostejný osud Tlustce a prostředí, ve kterém žijí. „Podpořili nás i místní živnostníci a firmy, tímto všem děkuji,“ podotkla Kotrbatá.

Členové přípravného výboru sbírali podpisy týden. Archy obsahují 353 podpisů, což je podle zmocněnkyně více, než bylo na konání referenda potřeba.

„Lidé mají o celou věc zájem. Doufám, že využijí tuto možnost, kterou nám poskytuje ústava, a zúčastní se. Výsledek referenda by mohl mít zásadní vliv na povolení těžby,“ řekla Kotrbatá.

Nejdřív ověří podpisy

Starosta Brniště Michal Vinš potvrdil převzetí podpisů a požadavku přípravného výboru o konání místního referenda. „Nyní bude dle příslušného zákona probíhat formální kontrola. V této věci jsme zatím na zasedání zastupitelstva nejednali,“ uvedl Vinš. Jak doplnil místostarosta Igor Jediný požadavek místního referenda plánují projednávat až po prozkoumání podpisových archů. Na dotaz, jak současnou situaci kolem další těžby na Tlustci vnímá on sám, reagoval stručně: „Situaci kolem těžby vnímám tak, že schvalování dobývací činnosti podléhá zákonům České republiky.“

Aktivisté s formální kontrolou počítají a předpokládají, že na únorovém zasedání zastupitelstva by mohlo být referendum vyhlášeno. „Kopec se mi líbí tak, jak je. Máme na něj krásný výhled a jsme na něj takto zvyklí. V Brništi žiji celý svůj život a Tlustec beru jako naší dominantu. Nepřeji si, aby ho někdo jakýmkoliv způsobem ničil,“ prohlásila zastupitelka Kateřina Zdobinská. „Také se mi nelíbí, že k rekultivaci kopce dojde jen v případě těžby, která má ještě ke všemu trvat tak dlouho,“ podotkla.

Na Tlustci se těžil kámen od 70. let minulého století. Protesty veřejnosti začaly před více než dvaceti lety. Těžbu později zastavilo ministerstvo. V letech 2003 a 2004 byla těžba krátce obnovena. O povolení těžby na 25 let nyní usiluje společnost Kamenolom Brniště. Krajský úřad Libereckého kraje ani Ministerstvo životního prostředí ČR záměr neodmítlo. Rozhodovat dál bude Báňský úřad. Podle odpůrců není v regionu další kamenolom potřeba a jeho oživení by okolí těžce poškodilo dopravou, hlukem a prachem.