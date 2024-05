V Brništi na Českolipsku plánují postavit šest větrných elektráren, každou o výšce kolem 150 metrů a instalovaném výkonu sedm megawattů (MW). O záměru vedení obce v pondělí diskutovalo s obyvateli.

Starosta Brniště Michal Vinš. | Foto: Radovan Vrátný

Původně se mluvilo o 14 až 15 elektrárnách, to ale obec odmítla. Šest je maximum, řekl na pondělním jednání starosta Michal Vinš (NEZ). Impulzem k záměru byl zájem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje postavit v Brništi větrný park, teď má obec na stole dalších pět nabídek.

Elektrárny by měly stát na západní straně obce pod Brnišťským vrchem, více než kilometr od nejbližšího domu. Obec už zorganizovala mezi obyvateli anketu, kde záměr podpořilo 75 procent lidí. Chystá se ji ale po aktuálním jednání zopakovat.

Do kulturního domu v pondělí dorazily desítky lidí, někteří záměr kritizovali - elektrárny mají podle nich vyrůst na úrodné půdě a naruší krajinu, někteří se obávají hluku, ale i takzvaného flicker efektu, což je míhání stínů. „Zásah do krajiny to je, ale benefity převažují," řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Smlouva s vybraným investorem by podle Vinše měla být na 25 let, což je předpokládaná životnost větrné elektrárny. Po tu dobu se pro obec počítá i s kompenzacemi nebo podílem na zisku. „My bychom uvítali elektřinu za výhodnější cenu nebo i zadarmo, to ale není možné," řekl starosta.

Podle nabídek by měla obec na kompenzacích dostat nejméně osm milionů korun ročně, polovinu rozdělí svým 1320 obyvatelům. „Dělá to asi 3000 korun na osobu včetně dětí," řekl starosta. Zbylé peníze plánuje podle něj obec využít na financování stavby kanalizace, která Brništi chybí.

Nejde přitom o jediný projekt v lokalitě, stavbu větrných elektráren už schválili v sousedních Velenicích. „O větrném parku se diskutuje i v Zákupech," řekl na jednání starosta Velenic Petr Brůžek (Velenice společně-SNK). Velenice mají podle starosty smlouvu se společností ČEZ Obnovitelné zdroje. V plánu jsou tři elektrárny, pokud se bude stavět větrný park i v sousedním Brništi. Pokud v Brništi elektrárny nebudou, počítá smlouva ve Velenicích s výstavbou čtyř elektráren.

Liberecký kraj má s větrnou energetikou dvacetiletou zkušenost. Nejstarším projektem jsou dvě obecní větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem připojené do sítě od roku 2003. Kraj patří v Česku co do počtu těchto elektráren třetí místo, v sedmi lokalitách na Liberecku u Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantském výběžku stojí 31 větrných věží. Zařízení s celkovým instalovaným výkonem přes 50 megawattů dodala podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni do sítě téměř 111 gigawatthodin elektrické energie.

V kraji jsou i další projekty - rozšíření větrného parku u Hrádku nad Nisou připravuje společnost Support Team. Ke 13 současným elektrárnám společnosti JRD Group o celkovém instalovaném výkonu 26 megawattů by nedaleko osady Václavice u česko-polské hranice mělo přibýt dalších šest větrných elektráren.

Další větrný park by měl vyrůst nedaleko Frýdlantu v Dolní Řasnici a Krásném Lese by mělo vyrůst sedm elektráren. Výstavbu větrného parku zvažují také v nedaleké Bulovce, až šest elektráren by tam chtěl postavit ČEZ Obnovitelné zdroje, proti záměru ale vznikla petice.