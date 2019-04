Česká Lípa - Pachatele surového napadení bezdomovce ze 17. března, ke kterému došlo u prodejny v ulici Antonína Sovy v České Lípě, se kriminalistům podařilo dopadnout. Jedná o 24letého muže z Dokska, kterému nyní za loupež hrozí až desetiletý trest.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Obviněný mladík po své oběti původně chtěl, aby mu za lahev piva dal tabák a cigarety, které měl s sebou v tašce. Když to odmítl, tak ho plnou pivní lahví, kterou držel v ruce, dvakrát silně uhodil do obličeje. Potom, co napadený muž upadl na zem, si pachatel jeho tabák vzal a z místa činu odešel.