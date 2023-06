Voda, bublinky i kroužky na hladině z karlovarské kolonády se staly inspirací pro nové, více než tři a půl metrů vysokého svítidlo, které začalo zářit v Mramorovém sále Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Lustr vytvořili sklářští mistři Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově podle návrhu Martina Prokeše.

Svítidlo Bubble Rings, které podle návrhu Martina Prokeše vyrobili sklářští mistři z Kamenického Šenova, nově zdobí Mramorový sál Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. | Foto: Preciosa Lighting

„Tradice v kombinaci s moderním přístupem a určování trendů v našich oborech je to, co spojuje Grandhotel Pupp a Preciosa Lighting. Naše spolupráce ukázala, jak je přínosné, když mají obě strany jasná očekávání. Schválení konceptu bylo rychlé a výsledek je úchvatný. Mramorový sál je mimořádný prostor a my jsme mu dodali novou jiskru,“ vysvětlila Lucie Karlová, generální ředitelka společnosti Preciosa Lighting.

Autorem návrhu originální světelné instalace, která kompletně vznikala ve sklárnách v Kamenickém Šenově, je designér společnosti Martin Prokeš. Jak firma uvedla, inspiroval se léčivými minerálními prameny karlovarské kolonády.

Vzdušná instalace okouzluje krásou ručně foukaných křišťálových koulí, které jsou pečlivě umístěny na prstencích z leštěné mosazi. Celá instalace váží 414 kilogramů. Tvorba svítidla od prvních jednání až po instalaci trvala 9 měsíců. Podobně jako u mnoha dalších zakázkových svítidel, bylo celé dílo nejprve částečně sestaveno ve výrobním areálu v Kamenickém Šenově.