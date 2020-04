Po uzavření obchodu usedla k šicímu stroji a nezištně již mnoho dní zásobuje Stráž svými rouškami. Nelehká a pro mnohé nepoznaná doba a zkušenost s sebou přináší i něco krásného a pozitivního, a to solidaritu lidí. Zásluhou právě takových, jako je živnostnice a poslední týdny i švadlena Zdenka Altnerová.

Když se nás dnes někdo zeptá, kde seženeme roušku, tak všichni vědí, že v květinářství na náměstí. Jak k tomu došlo, že jste usedla ke stroji?

Zní to možná legračně, ale začalo to v pátek 13. března po telefonickém hovoru s mou sestrou, která je zároveň hlavní sestrou v Chebské nemocnici. Posteskla si: ,,kdyby nám tak někdo našil ústenky“. Když potom v noci vyšlo nařízení o uzavření obchodů, vydala jsem ráno objednané květiny a začala šít podle pokynů, které mi sestra dala, takže – bavlněná prostěradla, ložní prádlo, ubrusy. Mezitím už ale začali šít i v Chebu, a tak jsem roušky, které jsem měla hotové, nabídla na Facebooku ve skupince Maminky Stráž. Hned mi začali lidi psát, volat a objednávat si.

Měla už jste nějakou zkušenost se šitím z minulosti, přeci jen to není tak dávno, kdy si ženy doma šily na sebe, na děti… Jak to bylo u vás?

Jistě, nějakou zkušenost jsem měla. Když říkáte, že to není tak dávno, kdy ženy šily na sebe i na své děti, tak to je celkem pro mě potěšující. Protože asi tak před 30 lety jsem na sebe i na děti šila téměř všechno. Tenkrát to tak chodilo a možná, že si teď některé maminky na své děti taky rády občas něco spíchnou.

Počítáte, kolik roušek jste už vyrobila?

Přibližně vím, ale myslím, že to není vůbec důležité. Hlavně, že jsou pro ty, kdo je potřebují.

Jak to funguje u vás doma? Pomáhá celá rodina?

No, u nás doma to vypadá asi jako v každé jiné šicí dílně, odstřižky a nitě všude, to se prostě uklidí pak, až bude všechno hotovo. Musela jsem povolat syna a manžela, aby mi psali objednávky, potom k mamince pro druhý šicí stroj, naučit je oba ho obsluhovat a už to frčelo. Jsou oba prostě úžasní, jak to zvládají.

Roušky poskytujete potřebným zdarma a protože jsme asi pořád na začátku pandemie, tak předpokládáme, že v šití budete pokračovat dál. Kde sháníte materiál na výrobu?

Ani mě nenapadlo jak jinak než zadarmo, když to šijeme z prostěradel a starého ložního prádla. Šít budeme určitě, dokud to bude potřeba. Materiál žádný shánět nemusíme, protože nám ho naši spoluobčané nanosili opravdu hodně a moc jim za to všem děkujeme.

Známe vás jako věčného optimistu s pozitivním myšlením. Dnes asi nikdo nedovede odhadnout vývoj epidemie ve Stráži, ale věříme, že vy nějaké klady najdete. Dnes je možná my nevidíme, ale jaká si myslíte, že jsou ta pozitiva?

Pokud jde o mě, tak já se vždycky snažím být optimistická. Myslím, že všechno, co se děje, má nějaký svůj důvod. Určitě se to lépe zvládá bez paniky a stresu, i když v této chvíli je to samozřejmě pro všechny dost náročné zůstat klidní. Strach má určitě každý, ale někdo napsal, že strach nemáme proto, abychom se pořád báli, ale proto, abychom byli opatrní. Buďme tedy všichni na sebe opatrní, buďme na sebe hodní a pomáhejme si, spolu to určitě zvládneme.

Zažíváme v poslední době spoustu nařízených omezení. Který zákaz je pro vás ten nejvíc nepříjemný?

Já myslím, že každý zákaz má svůj důvod a je nanejvýš důležité a morální, aby ho všichni dodržovali.

No ale přeci jen, co z nebývalých překážek vám komplikovalo či dál komplikuje život?

Určitě to, že nemohu mít normálně otevřený obchod je pro mne komplikací dosti značnou, samozřejmě kvůli příjmům.

Ohroženým druhem v této epidemii jsou senioři a na druhé straně živnostníci. Jak to vidíte s obchodem?

Ano, nejohroženější jsou naši senioři. Jsou to naše maminky, babičky, prababičky, tatínkové, dědečkové a pradědečkové. Všichni je milujeme, a proto si myslím, že vynaložíme maximální úsilí, abychom jim pomohli a co nejlépe je ochránili. Rozhlédněme se ale prosím kolem sebe, někteří senioři mají své rodiny daleko, jsou tady na všechno sami, mohou to být naši sousedé, tak je v tom nenechme. No a my živnostníci? My, co pracujeme jen na sebe jako já, tak my to nějak ustojíme. Ale ti, kteří mají zaměstnance, jsou na tom mnohem hůře. Jsou ve složitější situaci, držím jim všem palce a věřím, že jim opravdu náš stát, naše vláda všemožně pomůže. Myslím si, že kritizování a posuzování není v této chvíli na místě, a pokud jim tu důvěru nedáme, tak se těžko sami uklidníme. Buďme trpěliví, ohleduplní a chápaví.

Rozhovor je určen i čtenářům mimo vaši Stráž pod Ralskem, kde vás skoro každý zná, nebo alespoň vaše květinářství. Přibližte jim proto jeho „historii“. Jak dlouho se prodeji květin věnujete a proč jste se pro tuto hezkou práci rozhodla?

Dům jsme koupili asi před 17 lety a stejně tak dlouho v něm už provozuji své květinářství. Rozhodla to vlastně za mě bývalá majitelka domu, protože i ona tady měla obchůdek s květinami. Popravdě, zpočátku jsem měla trochu obavy, jak se všechno naučím. Ale měla jsem skvělé rádce, štěstí na dodavatele a samozřejmě na zákazníky. Mám je všechny moc ráda a myslím, že oni mě taky.

Kdo ve Stráži květiny kupuje častěji, muži nebo ženy?

I tady u nás se nejen ženám nosí květiny. Třeba jedna má zákaznice kupuje květiny svému manželovi k svátku i k narozeninám pravidelně. Ale jak si všímám, tak květiny kupují muži i ženy zhruba ve stejném poměru.

Které květiny máte vy sama v největší oblibě?

Já osobně miluji heřmánek a frézie. A růže, královna květin, tak ta má moji velkou úctu.

Kam letos pojedete na dovolenou?

My milujeme Šumavu a vždy, pokud je to jen trochu možné, tak tam vyrazíme. Moře je samozřejmě bezva, mnohým pomáhá i se zdravotními potížemi a bude jim smutno, když tam nepojedou. Ale bylo by skvělé, kdybychom solidárně letos ty peníze utratili u nás doma. Je tu plno nádherných míst, které jsme možná ještě ani všichni neviděli. Vylezeme na bájný Říp, spustíme se do Macochy a užijeme si krásné zdravé léto.

Máte v těchto dnech vůbec čas se jít „provětrat“ někam do přírody? Která místa ve Stráži a jejím okolí doporučujete svým přátelům, kam ráda chodíte?

Jezdíme se s manželem každý den alespoň na chviličku ,,provětrat“ nejraději do lesa. Já mám ráda vůni jara a když zavřu oči a nadechnu se, jsem jako znovuzrozená. A místa? Kolem Stráže je jich krásných spousta.

Když zítra chytíte zlatou rybku, jaké budou ta tři přání?

Když chytím zlatou rybku? Tak budu na přání velmi opatrná. Ale nám všem přeji, abychom tuto situaci zvládli a našli v ní doopravdy to, co nám chtěla říci.

Na závěr nějaký apel nebo přání pro Stráž?

Nějaký apel? Nevím! Vezměme pytel na každou procházku do přírody, posbírejme to, co se tam všechno povaluje. Naučme to své děti, aby to zase ony naučily ty své. Naučme se všeho, co máme, si více vážit. To, co prožíváme v těchto dnech, ať nám přinese zastavení, zamyšlení, vděk, úctu, pochopení a laskavost k sobě i ostatním. Těším se na shledání v uzdravených časech.

Zdenka Altnerová

Pochází ze západních Čech, narodila se v Aši.

Vyučila prodavačkou, potom pracovala v řeznictví a již v roce 1990 se pustila do podnikání.

Do Stráže pod Ralskem se přistěhovala za manželem v roce 1995.

Provozuje zde obchod s květinami.