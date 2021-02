Václav Zýval fotil tři dekády. Zachycoval krásu Máchova kraje i ženského těla.

Zesnulý dubský fotograf Václav Zýval. | Foto: Archiv Dany Zývalové

Stále je to pro mnohé lidi jen těžko uvěřitelná, šokující zpráva. Činorodý a vitální optimista Václav Zýval z Dubé na Českolipsku už není mezi živými. Bývalého policistu, výborného fotografa Máchova kraje, do osudného onemocnění zdatného muže o Vánocích zákeřně přemohla „čínská chřipka“. V květnu by se dožil 57 let.