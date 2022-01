Budovu ve Svébořické ulici získalo do vlastnictví město Mimoň před dvanácti lety. V tu dobu hrozilo, že ji koupí podnikatelé a udělají z ní ubytovnu pro nepřizpůsobivé obyvatele. Následně se ji snažilo prodat těm, kteří zde chtěli postavit byty vyšší kategorie, ale z plánu sešlo. „Ubytovnu koupilo město v té době za 1,2 milionu korun a nyní jsme se rozhodli ji přebudovat na byty s pečovatelskou službou,“ přiblížil záměr starosta Mimoně Petr Král. Na projektu aktuálně pracuje městský architekt a měl by mít hotovo do půlky letošního roku.

Podle odhadů vyjde rekonstrukce minimálně na 30 milionů korun, na finální částku bude mít vliv i rostoucí cena stavebního materiálu. Město plánuje zažádat o dotaci od státu. „Pokud získáme minimálně padesát procent z celkové částky, dokončíme rekonstrukci do čtyř let. V opačném případě se to protáhne, než peníze ušetříme,“ podotkl starosta.

Rozhodnutí o přestavbě kvituje i ředitelka Sociální služby města Mimoň Kateřina Kapičková. Vítá bezbariérovost budoucího zázemí v podobě výtahu a vznik společenské místnosti. „Dojde ke zkvalitnění zázemí. Nové bydlení pro klienty pečovatelské služby bude odpovídat standardům a požadavkům lidí seniorského věku. A to hlavně i těch imobilních a špatně se pohybujících,“ zdůraznila. V současné době jsou v Mimoni dva domy s pečovatelskou službou, jenže prostory v Pražské ulici jsou nevyhovující. Velkou překážku představuje chybějící výtah. „V novém prostoru vznikne také zázemí pro terénní pečovatelky a sestřičky domácí péče,“ vyzdvihla Kapičková.

Právě byty v Pražské ulici jsou nevyhovující a domy nelze ani technicky uzpůsobit novým parametrům. „Nyní řešíme, jak zrušit udržitelnost projektu, kdy město v 90. letech dostalo od státu dotaci 5 milionů korun, ale podepsalo nevýhodnou smlouvu s udržitelností na 50 let, což mně jako starostovi přijde opravdu nevýhodné. Uvidíme, jak se k tomu postaví ministerstvo financí,“ řekl starosta s tím, že uvolněné prostory by rádi využili jako garsonky pro mladé lidi. Město Mimoň má bytový fond čítající 1 200 bytů a je plně obsazen. „Zájem ale pořád převyšuje poptávku ve městě,“ dodal Král.

Rozsáhlý areál nábytkářského závodu TON, kam vedla i železniční vlečka, založili bratři Alexander a Gustav Fischelovi v roce 1870. Provoz v nových budovách začal od března 1871. Po druhé světové válce byl závod znárodněn a přičleněn k Thonetu Bystřice pod Hostýnem jako závod 05 Mimoň, kde byl s různými úpravami až do roku 1993. Poté přišla neblahá privatizace americkým podnikatelem ze St. Louis. Většina výrobků a koster z bukového dřeva se tehdy expedovala v demontovaném stavu a kompletovala v USA. V lednu 2005 firma skončila v konkurzu.