Podle přítomných členů Českého svazu ochránců přírody CYGNUS a ornitologa jsou v dobrém zdravotním stavu, i když jedno je menší, má šanci vyrůst jako jeho sourozenci.

„Celá akce proběhla úspěšně, čapí mláďata jsou v dobré kondici. Zároveň jsme zkontrolovali stav hnízda. Poděkování patří všem zúčastněným, protože během hodiny bylo po kroužkování a mláďata byla vrácena zpět na komín,“ sdělil místostarosta města Petr Vrabec.

Celá operace mohla proběhnout právě díky pomoci města, které zajistilo a zaplatilo auto s plošinou, která dosáhne do výšky 22 metrů. „My máme pouze plošinu s dosahem do 17 metrů,“ podotkl místostarosta Cvikova. Jak zmínil, čápi na toto hnízdo přilétají řadu let a nabylo už úctyhodných rozměrů. „V této velikosti může vážit až 650 kilogramů,“ uvedl Petr Vrabec.