Čtenáři se dozví o aktuálních knižních novinkách, najdou soutěže, recenze knih, ale i čtení k posezení u ranní kávy. „Pro nakladatele jsme místem, kde mohou představit své novinky, nechat si uspořádat soutěž o knihu, u které jim přijde důležité ji co nejvíce dostat do povědomí čtenářů. Pro autory nabízíme šanci představit svoji tvorbu v rubrice Čtení ke kávě, kam mohou psát povídky,“ popsala webovou stránku šéfredaktorka, provozovatelka a majitelka webu Alena Badinová.

Sama miluje knihy už od dětství. Od pohádek a humorných příběhů přešla v dospělosti k detektivkám a thrillerům a nakonec se dostala i ke knižnímu webu. „Od ostatních se lišíme komplexností. Návštěvník má řadu možností, jak se zabavit, od představení novinek přes přečtení recenzí až po účast v soutěžích a dražbě knih,“ dodala Badinová.

„V Klubu knihomolů působím už tři roky a jsem rád, že se mohu podílet na jeho chodu. Jsem vášnivý čtenář, tak jsem propojil příjemné s užitečným. Kniha je ta nejlepší odměna. Navíc v aktuální situaci lidé určitě uvítají tipy na zpříjemnění času, který musí trávit doma,“ svěřil se jeden z redaktorů, Jiří z Liberce. Zájemci o tvorbu redakčních článků jsou stále vítáni, stačí když projdou „zaškolovacím“ kolečkem.

S postupujícími bezpečnostními opatřeními roste návštěvnost webu, jehož chod dosud nijak neomezila. „Je důležité, aby lidé neslyšeli a neviděli jen čísla, jak je pandemie na vzestupu – neustálé sycení se těmito informacemi totiž vzbouzí úzkost a strach. Nemyslím, že je třeba strčit hlavu do písku, to určitě ne, ale je potřeba stresující faktory vyvážit nějakým odpočinkem, relaxací. A knihy představují ideální způsob,“ řekla provozovatelka webu.

A jakou knihu by doporučila čtenářům? „Každý preferuje jiný žánr, takže někomu kniha může sedět, jinému ne. Pokud chcete vědět, co právě čtu, tak je to Nebe v kleci, o které u nás právě běží soutěž a jde o předlohu oscarového filmu Králíček Jojo,“ uzavřela vyprávění Alena Badinová. Pokud vás stránka zaujala, najdete ji zde.