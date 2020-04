Větší část z nich nyní poslala své zaměstnance domů, minimálně na dva týdny. Výjimkou je továrna Jifeng v lokalitě Dobranov. Výrobu tam pouze omezili. Jejich zákazníci ohlásili, že na několik týdnů přerušili výrobu, a proto nemá závod odbyt a momentálně plní sklady.

„S ohledem na naše specifické výrobní portfolio nejsme schopni zajistit náhradní výrobu jiného produktu,“ sdělil jednatel a ředitel továrny Jifeng Automotive Interior CZ David Tománek. Jak potvrdil, byli už nuceni propustit všechny agenturní pracovníky. „Kmenoví zaměstnanci s ohledem na běžící výrobu chodí do práce,“ řekl Tománek. S ohledem na vývoj jsou rozhodnuti požádat stát o podporu na zachování pracovních míst, které vytvořili. „Budeme se snažit využít všechny možnosti podpory, které nám stát nabídne,“ prohlásil jednatel.

Adient, jeden z nejdéle fungujících závodů v českolipské průmyslové zóně, kde za běžných okolností stovky žen šijí potahy do automobilů, je od 23. března uzavřený. „Naše doprava a logistika jsou úzce spjaty s našimi zákazníky a jsme velmi závislí na jejich výrobních programech. Upravujeme své kapacity v závislosti na dočasném odstavení nebo snížení tvorby,“ komentovala situaci ředitelka komunikace firmy Claudia Steinhoff.

Adient podle ní bere současnou situaci velice vážně a staví zdraví svých zaměstnanců mezi priority.

„Již od ledna jsme zavedli různá omezení a vynaložili velké úsilí na řízení dodavatelského řetězce, abychom zabránili dopadu situace na naše závody a zákazníky,“ uvedla Steinhoff.

Zaměstnanci Adientu místní veřejnost potěšili svou aktivitou při šití roušek, kterými obdarovávali českolipskou nemocnici i další potřebné. „Už nešijeme jen potahy, ale pustili jsme se také do šití roušek. Snažíme se jich udělat co nejvíce, abychom je potom mohli poskytnout i dál. Nyní musíme být všichni důslední, aby to bylo co nejdříve za námi,“ napsal správce jejich facebookového profilu.



Nedaleká továrna Clarios, jak se v současnosti jmenuje výrobce autobaterií (dříve Varta), rovněž zastavila chod svých linek. A stovkám pracovníků dala volno – zatím na příští dva týdny. Jiná zdejší firma – Grammer Automotive CZ, která se zabývá výrobou hlavových opěrek do automobilů už také zastavila provoz a poslala své zaměstnance na dovolenou, z níž by se údajně mohli vrátit zpět až po 20. dubnu.

“Směny jsme ještě měli nárazové, ale teď máme čtrnáct dní zůstat doma. Snad se to zlepší, je to strašné, co děje,“ řekla jedna z dělnic Fehreru, továrny na sedačky do aut.

Ve výrobě naopak pokračuje podnik na výrobu kolejových vozidel Bombardier Transportation. „Bedlivě vyhodnocujeme situaci a jsme připraveni i nadále dělat vše, co je potřeba. Budeme pokračovat v pravidelné komunikaci s našimi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky, abychom společně prošli těmito mimořádnými časy,“ prohlásil pro Deník šéf komunikace společnosti Bombardier Transportation pro východní Evropu Maciej Kaczanowski.

Předsedkyně tamních odborů Dita Hekerlová ujistila, že odboráře informují o chystaných krocích, které je třeba dělat. „V tuto chvíli nám jde především o to zachovat všechna kmenová pracovní místa i nadále a do budoucna,“ řekla Hekerlová.

V průmyslové zóně neomezila produkci ani firma Modus, která zaměstnává 500 lidí a vyrábí LED svítidla a průmyslová osvětlení. Dokonce se jí nyní – při výpadku práce odsouzených, které využívala – dařilo sehnat nové pracovníky. „Do dělnických profesí jsme přijali 10 lidí a 15 brigádníků. THP pracovníci nyní budou pracovat přímo na firmě, ale na dvě směny, tedy tak, aby jich bylo v kancelářích méně a budou se střídat na ranní a odpolední,“ vysvětlil člen vedení firmy Jan Kavka.