Část rozpočtu by dali do rukou lidem

Česká Lípa – Českolipští komunisté navrhují část městského rozpočtu vyhradit na projekty, o kterých si rozhodnou sami občané. Dobrý nápad, ale později, říká vedení města.

Rozpočet. Ilustrační fotoFoto: Miroslav Kucej

Až v Latinské Americe se inspiroval českolipský klub zastupitelů KSČM s myšlenkou na zapojení občanů do tvorby rozpočtu města. Pro začátek chtěli při středečním jednání zastupitelstva navrhnout vyhradit z rozpočtu na příští rok tři miliony korun. Město by pak podle jedné varianty mohlo sbírat náměty občanů a o konkrétních záměrech by se hlasovalo prostřednictvím nějaké formy veřejné ankety.

„Jedná se zejména o všestranný rozvoj území a o péči o potřeby občanů,“ říká předkladatel návrhu František Chot s tím, že by se mohlo jednat například o dětská hřiště nebo odpočinkové kouty ve městě. Vše záleží na kreativitě a odhodlání občanů.

INSPIRACE NA ZÁPADĚ

„Záměr je rozšířenější v sídlech Jižní a Střední Ameriky, kde ostatně v 80. letech vznikl jako součást boje proti chudobě s cílem co nejvíce zefektivnit užití i těch omezených prostředků, které byly k dispozici,“ popisuje Chot, podle kterého se myšlenka začíná prosazovat i ve Španělsku, Portugalsku, Velké Británii nebo některých částech Ruska. „Jako ne příliš vzdálený příklad je možno uvést město Semily, které podobný postup využívá již třetím rokem,“ tvrdí Chot. Pro srovnání, zde prý město vyhrazuje do rukou lidu okolo jednoho milionu korun ročně.

„Tento návrh je předkládán s cílem rozvinout diskusi nejen v orgánech města zastupitelstvu, radě a výborech zastupitelstva, ale také a především mezi občany města,“ dodává František Chot.

HEZKÉ, ALE POZDĚJI

Zastupitelé po dlouhé debatě nakonec schválili pozměňovací návrh místostarosty České Lípy Juraje Ranince. Částku se slovy, že je to v téměř miliardovém rozpočtu města kapka v moři, sice ještě navýšil na 10 milionů, ale počítá se začleněním do rozpočtu až na rok 2019. "Musíme vše pečlivě připravit, promyslet a taky dát pořádně lidem vědět, že mají tu možnost," říká Raninec.

Předkladatel původního návrhu František Chot má smíšené pocity. "Na jednu stranu jsem rád, že byla myšlenka takto kladně přijata, ale odklad na rok 2019 mě mrzí," dodává Chot s tím, že na lednovém zastupitelstvu se pokusí myšlenku ještě oživit.