Protože se část dětí vrátí v pondělí do školních lavic, připravuje Liberecký kraj částečnou obnovu autobusových spojů, aby byla zajištěna doprava do a ze škol.

Školní autobus. Ilustrační fotografie. | Foto: Miloslav Svatoň

Nepůjde však o obnovení všech spojů. Zavedeny budou pouze ty, které nemají jinou alternativu spojení v blízkém čase. Na Českolipsku znovu vyjedou ranní spoje z České Lípy do Provodína a Jestřebí nebo do Žandova, obnoven bude ranní spoj Doksy – Okna a zpět nebo autobus ve 13:20 hodin z Mimoně do Doks. Kompletní seznam obnovených linek najdou cestující na www.iidol.cz.