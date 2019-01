Ralsko – Ani korunu z vyměřené pokuty nezaplatila stavební firma C. Bau z Mimoně městu Ralsko. Společnost si vysloužila sankci ve výši sedm a půl milionu korun za pozdní kolaudace při rekonstrukci panelového domu v Hradčanech nad Ploučnicí.

Kromě toho po ní na stavbě zůstala řada nedodělků, které měla uvést do pořádku. „Lhůtu na zaplacení penále a na to, aby byla stavba uvedena do pořádku jsme stanovili do konce ledna. Stavební společnost nám však zaslala dopis s tím, že odmítá pokutu uhradit, “ sdělil starosta Ralska Miloš Tita.

Za pozdní kolaudaci mohou podle C. Bau zastupitelé. Ty stavební firma ve svém dopisu viní z toho, že odmítli před časem odsouhlasit, aby si město vzalo úvěr v momentě, kdy se vyskytly potíže na stavbě a výplata dotačních peněz od státu se pozdržela. Zastupitelé rovněž neschválili dodatky ke smlouvě, které mimoňská společnost navrhovala.

„Zaslané zdůvodnění bude předmětem jednání zastupitelů koncem měsíce. Budeme se muset rozhodnout, jak budeme nadále postupovat,“ řekl starosta Ralska Miloš Tita.

Kvůli nedodělkům na stavbě je ale penalizováno i samo město. To by mělo zaplatit státu šest milionů korun za nedodržení podmínek přijaté dotace na rekonstrukci panelového domu v Hradčanech. Kvůli možnému vrácení státní podpory nyní Ralští nedosáhnou na žádné peníze z českých a evropských fondů. Vinou dluhu nemohou ani využívat pracovníky na veřejně prospěšné práce.