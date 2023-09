Čekolipané kupují padělané cigarety ve velkém, ukázal unikátní výzkum

Redakce

Bezmála každá dvacátá krabička cigaret spotřebovaná v Libereckém kraji je padělek. Ukazuje to unikátní výzkum krabiček odhozených do košů v regionu. Z něj vyplývá, že 4,3 procenta krabiček, které kuřáci odhodili do košů, byly ve skutečnosti padělky.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň