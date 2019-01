Firma vyrábí v České Lípě každý týden 25 tisíc kusů svítidel, což ji řadí mezi významné evropské výrobce a největšího producenta osvětlovací techniky v České republice.

Největší výrobce osvětlovací techniky v ČR. | Foto: archiv firmy

V povědomí lidí zůstává firma Modus trochu ve stínu borsko-šenovských tvůrců svítidel. A to i přesto, že zhotovuje světla do bytů, škol nebo do továrních hal už od devadesátých let a dává v České Lípě práci více než čtyřem stovkám lidí.



Společnost navzdory levné a neúprosné konkurenci z Číny vloni utržila něco málo přes jednu miliardu korun. Desítky milionů korun obratem vkládá do dalšího rozvoje továrny.



„V posledních několika letech se do Evropy dostává obrovské množství levných svítidel z Asie. Abychom obstáli v této konkurenci, pravidelně investujeme do speciálního vývojového oddělení, které dokáže připravit svítidla na míru pro konkrétní projekty. V tom je naše velká výhoda, umíme zákazníkům a architektům vyrobit vše dle jejich potřeb,“ popisuje jednatel společnosti Lubomír Kalina.

Podle něj je českolipská továrna v oboru výjimečná i mezi evropskými výrobci. Vlastní totiž ojedinělé technologie na výrobu světelné části LED panelů. Naprostá většina jiných firem tyto panely nakupuje v Číně.



„I nám by se to finančně vyplatilo. Ale chceme si, pokud možno, vše vyrábět sami, dohlížet na kvalitu. Nyní začínáme vyvíjet také vlastní elektroniku do svítidel, takže se dostáváme do fáze, kdy bude skutečně celé svítidlo vyrobeno námi,“ vysvětlil jednatel Kalina.



Jak poznamenal, v letošním roce se firma pustí do stavby nové výrobní haly na zpracování hliníku, což jí umožní rozšířit sortiment produktů o nová designová svítidla. Celkem za posledních pět let společnost zaplatila za modernizaci své výroby 162 milionů korun.

Společnost také pravidelně investuje peníze do vývoje chytrých svítidel ovládaných bezdrátově i světel se zabudovanými senzory, které v kancelářích optimálně upravují světelnou pohodu a šetří energii.



„Jejich LED světla jsou dnes hitem, lépe svítí, práce s nimi je jednodušší než se starými zářivkami. Odpadá nám výměna trubic, startérů a mají dlouhou životnost,“ popsal zkušený českolipský elektrikář Oleg Cibulka.



Podle obchodního manažera firmy Jana Kavky míří sedmdesát procent výrobků z České Lípy do světa, zbytek prodají v Česku. Nejdůležitější exportní zemí pro ně je Německo. „Máme zde vlastní značku určenou pro tamní trh,“ řekl Kafka, který výkon německé ekonomiky bedlivě sleduje. „Na její případný pokles jsme připraveni, máme úzkou spolupráci s naším distributorem, kterému pomáháme technicky školit jeho zákazníky,“ sdělil Kavka.

ZA HRANICE EVROPY

Mezi další významné exportní země patří Finsko, Holandsko, Rakousko a Slovensko. Českolipští technici a skláři už za sebou mají také úspěšné projekty i mimo hranice Evropy, leckdy z poměrně exotických zemí jako Kuvajt, Afghánistán či Nový Zéland.



„Aktuálně jsme například získali objednávku na spolupráci s katarskou společností, s čímž nám pomáhá i obchodní oddělení českého velvyslanectví v Kuvajtu.“ prozradil obchodník Kavka.

Továrna v České Lípě vyrábí svítidla už od roku 1994, v posledních sedmi letech se specializuje zejména na výrobu LED svítidel, především pro kanceláře a průmyslové prostory, ale také pro veřejná osvětlení.



Kromě zdejšího výrobního závodu v průmyslové zóně, společnost působí také v Jinočanech, kde se nachází obchodní centrála a laboratoře na testování nových světel. V třetí pobočce v Třebíči je pak ekonomické a obchodní oddělení.