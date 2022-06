„Nejde ani o to, jestli nominovaný poskytl finanční pomoc nebo věnoval svůj čas, ale spíš o to, jaký význam jeho pomoc měla. V Novém Boru máme celou řadu osobností, které nezištně a s nadšením pomáhají lidem kolem sebe, zasloužily se o něco významného či užitečného, a za to si zaslouží veřejná slova poděkování,“ zdůraznil novoborský starosta Jaromír Dvořák.

V Novém Boru získali v předchozích ročnících Cenu Ď např. kapelník Sklářské muziky Miloslav Dočkal, sklář Petr Novotný, duše místní kultury Radovan Novotný, Zdenka Bittnerová z TJ Jiskra, historik a novoborský patriot PhDr. Vladislav Jindra. Z krajského kola si pak odnesla ocenění herečka Květa Fialová nebo Nadační fond Lasvit.