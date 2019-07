Firmy ani jednotliví lidé z nich vodu nesmí odebírat například na zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů, zásobování užitkovou vodou objektů a pozemků ve vlastnictví občanů či třeba na mytí motorových vozidel. Vodu ze studní by lidé měli využívat zejména pro pitné účely a chod domácnosti.

„Zákaz odběru povrchových vod se týká především těch, kteří mají běžně tento odběr prostřednictvím technického zařízení povolen. Nyní vodu odebírat nesmí,“ vysvětlila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Porušení tohoto zákazu je přestupkem a pachateli hrozí pokuta. Výše sankce se u fyzických osob pohybuje v řádech desetitisíců korun, u právnických osob v řádech statisíců. „Dodržování zákazu kontrolují úředníci městského úřadu ve spolupráci s rybářskou stráží,“ řekla mluvčí.

Ryby v ohrožení

K vydání nařízení radnice přistoupily kvůli přetrvávajícímu suchu, které zapříčinilo kritické snížení průtoků všech potoků a řek. Podle vedoucí odboru životního prostředí v Novém Boru Jitky Kopčákové vodu nelze odebírat zejména z Boberského potoka, Rousínovského potoka, Svitávky a Šporky.

„Nařízení platí pro celé jejich úseky na území obce s rozšířenou působností,“ uvedla Kopčáková s tím, že nízké průtoky v uvedených tocích mohou ohrožovat vodní živočichy.

„Upozorňujeme proto právnické a fyzické osoby, že je s ohledem na zákaz nutné dodržovat minimální zůstatkové průtoky,“ doplnila.

Vody je o poznání méně i podle přehledu průtoků vody na zdejších tocích, které zaznamenávají denně vodohospodáři ze státního podniku Povodí Ohře, který je na území okresu spravuje. Ve srovnání třeba s rokem 2017 je pokles průtoku znatelný na řece Ploučnici ve Stráži Pod Ralskem i v Mimoni, na Boberském potoce ve Cvikově, v říčce Svitávka v Zákupech či ve Stvolínkách na Bobřím potoce.

„Sucho není nikterak zvláštní jev, jen se v posledních letech výrazněji projevuje a zatím neustává,“ konstatoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Podle něj je suché období pro vodohospodáře obtížné v kontrolách odběrů povrchových vod, v hodnocení stavu toků souvisejících s podáváním podnětů k omezení odběrů povrchové vody. „Ale na druhou stranu nám umožňuje kontrolovat jinak nepřístupné konstrukce v korytech vodních toků, snadno provádět opravy a rekonstrukce v korytech,“ uvedl Svejkovský. „Vodohospodáři vždy musí pracovat a organizovat své kroky v souladu s aktuálními stavy vody jak ve vodních tocích, tak i v nádržích,“ dodal.

Pokud by se snižování průtoků zhoršovalo, dojde k vážnému kyslíkovému deficitu a následně k ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Striktní opatření úřadů by mělo pomoci tomuto stavu předejít. Zákaz zatím platí v oblasti spravované Českou Lípou do konce září.

„Pokud bude díky zlepšení klimatických podmínek možné zákaz odvolat dříve, městský úřad tak neprodleně učiní. Do té doby žádáme všechny občany o respektování vydaného zákazu,“ sdělila Kňákal Brožová. Na Novoborsku zákaz trvá do odvolání. „Pokud se vodní podmínky zlepší, budeme na to reagovat a zákaz odvoláme,“ doplnila Kopčáková.