Česká Lípa - Liberecký kraj pošle další peníze na restaurování renesanční památky v centru České Lípy.

Díky vyšším daňovým příjmům pošle Liberecký kraj další peníze na obnovu Červeného domu, a to přes jeden a půl milionu korun, které jsou potřeba na třetí etapu jeho oprav. Pod dohledem památkářů začnou práce ještě letos.



„Červený dům společně s vodním hradem Lipý tvoří komplex s výjimečnou atmosférou. Jeho obnova je jednou z priorit Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,“ řekla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.



Dům se sgrafitovou výzdobou fasády je bývalý letohrádek postavený roku 1583. Roky je využíván jako dílny a depozitář muzea. Během třetí etapy rekonstrukce řemeslníci opraví nejvíce poškozený pilíř v přízemí, očistí a opraví další sloupy a pilíře i kamenné ostění oken a dveří. Dojde také na schodiště či komíny a na zpracování restaurátorského průzkumu omítek arkád v přízemí a prvním patře.



„Odhaduji, že třetí etapa bude trvat minimálně dva až tři roky. Bude záležet hodně na zájmu specializovaných firem přihlásit se do výběrových řízení a jejich kapacitních a časových možnostech,“ uvedl ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

Přes vděk a radost z pokračující obnovy pozapomenutého klenotu zaznívají v České Lípě stále zřetelnější hlasy, aby jedinečná památka nezůstávala po rekonstrukci uzamčena, jako tomu bylo po minulá desetiletí.

„Velice by mě těšilo, kdyby se otevřel veřejnosti. Pokud se vyřeší otázka, kam s depozitem muzea, byl by to nádherný prostor k pořádání společenských a kulturních akcí,“ připomněl zakladatel hudebního festivalu Lípa Musica Martin Prokeš. Jak dodal, dobrých prostor je ve městě velký nedostatek. „Bylo by hezké vrátit tento skvost znovu k užívání,“ řekl Prokeš.

Příznivcem změny využívání je i českolipská starostka Jitka Volfová, která propaguje myšlenku zřídit v dosud uzamčené budově nějakou veřejnou expozici. Podle historika a učitele gymnázia Martina Aschenbrennera je „zámeček“ jediná, téměř v úplnosti dochovaná renesanční stavba v České Lípě, navíc svou kvalitou široko daleko unikátní. Proto je velká škoda, že není lidem přístupná.

„Když jsem jednu sezonu prováděl turisty na vodním hradě, v každé skupině se někdo ptal, jestli se lze dostat dovnitř,“ podotkl Aschenbrenner, který preferuje, aby se památka vrátila městu, jež by pro potřeby muzea jistě nalezlo jiné prostory. „Dům tvořil logický celek s hradem od svého vzniku až do poválečného období. Při spojení s hradem by se mohla v náznaku obnovit i někdejší renesanční zahrada mezi oběma objekty,“ soudil Aschenbrenner.

Jak poukázal, hrad Lipý je přes všechnu péči města torzem a trpí nedostatkem provozních prostor. „V případě připojení Červeného domu by se tento problém vyřešil,“ dodal.

Označení Červený dům nebo Červený zámeček patrně pochází od barvy sloupů v prvním patře, které kdysi měly červené zbarvení. Od druhé poloviny 18. století byl zámeček součástí barvírny, rafinerie cukru, byla zde i hospoda. Není bez zajímavosti, že v roce 1933 zde bylo otevřeno městské muzeum, jehož prostory byly definitivně uzavřeny v roce 1964.