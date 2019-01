Českolipsko - V rozhodnutí, jestli přispějeme na nejrůznější dobročinné účely, nás ovlivňuje veřejné mínění

Tříkráloví koledníci vyšli již po desáté do ulic měst a obcí po celé republice, aby získali peníze pro potřebné. | Foto: Deník/Radek Valenta

Zprávám o tom, kolik vynesla ta která veřejná sbírka, dáváme na stránkách Českolipského deníku prostor pravidelně. Ale nabízí se otázka: je to hodně nebo málo?

Jednou z odpovědí může být porovnání se zbytkem světa. Češi na dobročinnost rozhodně nepřispívají tolik jako obyvatelé okolních zemí. Britská Nadace pro charitativní pomoc nedávno uveřejnila žebříček států, sestavený dle míry ochoty obyvatel pomáhat jiným lidem v nouzi. Ze 153 zemí jsme skončili na nelichotivém 81. místě.

Kde je možné hledat příčinu? „Dalo by se to vysvětlit třeba tím, že je to stále pro nás něco nového, nezvyklého, i po těch dvaceti letech. Nezapomeňme, že za minulého režimu se o charitě mluvilo s pohrdáním jako o almužně, která je poskytována místo spravedlivějšího rozdělení společenského bohatství, aby se chudákům zacpala ústa,“ nabízí vysvětlení psycholog Miroslav Hudec z České Lípy.

„Určitě se na neochotě pomoci druhým podílí i ekonomické zřízení, kdy se musí každý velmi snažit a pracovat. Schází pak čas na myšlenky o pomoci druhým, což se mimo jiné projevuje i tím, že lidé obecně nemají čas na sebe, na společnou komunikaci a na děti,“ doplňuje psycholožka Naďa Kravcivová.

Bezdomovci bez větších šancí

Důvěru v charitu podkopávají i zprávy o zneužití pomoci různými podvodníky. Dalším z možných aspektů, proč nepomáháme ostatním, může být převládající negativní postoj vůči některým sociálním skupinám.

„Typický je negativní postoj třeba vůči bezdomovcům, kteří jsou šmahem líčeni jako ti, kteří si za svůj stav mohou sami a kteří si vlastně žádnou pomoc nezaslouží. A nic na tomto tvrdém postoji nezmění ani fakt, kolik bezdomovců každoročně nepřežije zimu, kolik jich je vystaveno brutálním útokům nebo dokonce zavražděno,“ podotýká Hudec.

Podle psychologů existují dvě dosti vyhraněné skupiny lidí. Pro jednu z nich je pomoc druhým naprostou samozřejmostí, zejména pomoc člověku nebo lidem v nějaké akutní nouzi. „Do druhé naopak patří ti, kteří nechápou, proč by někomu měli něco zadarmo dávat či pomáhat. Oblíbeným argumentem této skupiny je, že jim přece také nikdo nic nedá zadarmo,“ dodává psycholog s tím, že největší množství lidí kolísá ve svých postojích mezi oběma póly.

Prázdninové povodně ukázaly, do jaké míry jsme ochotní pomáhat lidem v nouzi. „Média mají tu moc, že pokud ukazují v televizi neštěstí druhých, lidi empatii v sobě najdou a peníze pošlou,“ uvedla Naďa Kravcivová. Pravdou je, že lidé v takovém případě dávají víc než za běžných okolností. „Normálně na charitu nedávám, ale když byly povodně, dal jsem nějaké balené vody a taky jsem poslal peníze,“ prozradil Petr Vyškovský z České Lípy.

Emoce nás přimějí k charitě

Při rozhodování zda přispějeme na charitu nebo ne, hraje velmi často roli veřejné mínění. „Výpovědi lidí postižených třeba povodněmi nesou velmi silný emoční náboj, málokdo se ubrání soucitu a trošku i podvědomému pocitu viny, že si tu v pohodě sedí u televize, zatímco postižení řeší životně důležitou situaci. V takové atmosféře by si i člověk, který jinak není moc altruisticky zaměřený, připadal hloupě, kdyby aspoň maličko nepomohl,“ podotýká Miroslav Hudec. Tím spíš to vyburcuje k pomoci lidi sociálně citlivé, kteří věří, že slušný člověk nemůže nepomoci bližnímu v nouzi a že pomáhat je normální.

Pokud se Češi ve svém charitativním chování přece jen v něčem liší od jiných národů, tak je to v opatrnosti. Není výjimkou setkat se s názorem, že by lidé klidně žebrákovi hodili do klobouku nějakou tu korunu, ale on si nekoupí jídlo, ale alkohol. A na to přece přispívat nebude.

„Třeba Francouz by tohle neřešil, on nechce almužnou nikoho vychovávat, a když už ji dá, uznává, že je čistě věcí obdarovaného, za co peníze utratí,“ dodává závěrem psycholog Miroslav Hudec.

Autor: Tomáš Mařas