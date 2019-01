Hamr na Jezeře - Na mezinárodním táboře v Hamru pomáhá k přátelství hudba.

Ilustrační foto | Foto: Vít Šimánek

České, slovenské, maďarské, polské a chorvatské děti tráví v těchto dnech prázdniny v Hamru na Jezeře. V areálu Zátiší právě probíhá mezinárodní tábor dětských domovů nazvaný Hudbou k přátelství a proto se zde po celé dny tančí a znějí tu kytary a flétny.

O tom, že hudba může pomoci k navazování nových přátelství, se mohla veřejnost přesvědčit během včerejška, kdy v táboře probíhal den otevřených dveří. „Děti z osmi domovů předvedly, co se během pobytu naučily. Věnují se zde hře na kytaru, zpěvu i tanci, ale také práci na počítači a samozřejmě sportují,“ říká Karel Heller, ředitel Dětského domova v České Lípě.

Dorozumávají se i rukama

Některá z vystoupení nacvičily dohromady děti z více domovů. „Nejvíce si rozumíme s Poláky. I když máme mluvit anglicky, někdy se dorozumíváme rukama nohama,“ shodují se děti z českolipského domova v České Lípě, které v Hamru na Jezeře zůstanou i po skončení mezinárodního tábora. Čeká je totiž další z prázdninových pobytů. Tentokrát se na něm potkají se svými vrstevníky z dětských domovů z Libereckého kraje.

Mezinárodní tábor dětských domovů zorganizoval Rytířský řád sv. Václava již podesáté. „Každý rok se snažíme připravit jiný program pobytu. Letos se tu děti jako tradičně pobaví, ale také se naučí něco do života. Ať už pracovat s počítačem nebo trochu anglicky, kterou se zde společně dorozumíváme,“ uvádí velmistr řádu Milan Rýdlo z Čápovky.

I přes chladnější a deštivé počasí si účastníci pobytu své prázdniny v Hamru užívají. „Nám déšt nevadí, i když jsme se byli koupat jen jednou,“ dodávají bratrové Martin a Marek z domova v Žatci. Někteří z účastníků letošního pobytu se na něj nevypravovali poprvé. „Už jsme byli i v Chorvatsku, ale tady je to nejlepší. Doma je doma,“ směje se Honza.