„Kryt byl vyřazen ze seznamu civilní ochrany, a tak jsme zvažovali, co s ním. Protože je ve výborném stavu, napadlo nás ho proměnit v expozici, podobně jako je využívaný například kryt v Liberci nebo v jiných městech,“ říká René Brož, vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje, který je zřizovatelem českolipského muzea.

Uvnitř krytu vznikne expozice nových dějin období let 1945 až 1990 s důrazem na téma studené války, kam přibydou různé exponáty, a především bude použito i stávající vybavení uvnitř krytu. „Naší představou je ale nabízet také zážitkové programy nebo víkendové pobyty, podobně jako to dělají například v Brně. Lidé si tam mohou na vlastní kůži prožít, jaké je trávit nějaký čas v krytu nebo si třeba zkusit i výcvik. Ale to ještě doladíme,“ vysvětluje René Brož.

Pod správu muzea připadne kryt v červenci a protože je poměrně rozsáhlý, počítá se s jeho využitím i jako s depozitářem pro krátkodobé uložení sbírek. „Prostor je dostatečně velký, má vyhovující vlhkost i stálou teplotu. Využijeme ho proto po dobu rekonstrukce detašovaného pracoviště u vodního zámku Lipý,“ uvedl ředitel muzea Zdeněk Vitáček. Řeč je o další etapě rekonstrukce Červeného domu se sgrafitovou výzdobou fasády z roku 1583, jehož postupná obnova je prováděna už několik let a spěje do finále.

Kryt, který byl ještě nedávno v seznamu k možnému využití, je ve velmi dobrém a udržovaném stavu. Náklady na jeho úpravy na expozici tak budou minimální. Je dobře vybavený a technicky plně funkční.