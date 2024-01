Odstavená auta, která zabírají parkovací místa, mizí z českolipských ulic. Město nyní chystá úplně první dražbu autovraků, které za poslední roky odstranilo ze svých pozemků. chystá na příští týden město Česká Lípa.

Vyvolávací cena se u jednotlivých vozidel pohybuje od 400 do 500 korun, minimální příhoz bude sto korun. | Foto: Město Česká Lípa

Do boje s nepojízdnými vozidly a jejich nezodpovědnými majiteli se město pustilo již před čtyřmi lety. Do dnešního dne zmizelo z ulic 125 autovraků, do dražby jde nyní prvních šest. Možnost koupit si tato vozidla budou mít občané ve středu 24. ledna v 15:00 na odstavném parkovišti firmy Odtahy Halasník v ulici U Obecního lesa čp. 3041. Možnost prohlédnout si auta, která jsou určena k prodeji, budou mít občané od 14:00.

Odstranění autovraků z ulic je velmi zdlouhavé. Samotnému odtažení předchází dlouhý a složitý administrativní proces, který začíná výzvou k odstranění. Někteří majitelé na výzvu zareagují a vůz nechají sami odtáhnout, ale není jich mnoho.

Většinou z ulic mizí automobily, které mají propadlou technickou kontrolu. „Ty pak necháváme na odstavném parkovišti, za jejich odstavení samozřejmě město platí. Dražba je tak dobrý nástroj, jak vynakládání těchto peněz zastavit. Pokud si automobil někdo koupí, využijeme získané peníze k úhradě vynaložených nákladů. Pokud si vůz nikdo nekoupí, můžeme jej sešrotovat a městu díky tomuto kroku již další náklady s konkrétním vozem nebudou vznikat,“ vysvětlil přínosy dražby místostarosta města Jakub Mencl. Sedm aut, která byla ve velmi špatném stavu, nechalo už město sešrotovat.

Dražbu pro město zajišťuje firma FinYess.r.o. Vyvolávací cena se u jednotlivých vozidel pohybuje od 400 do 500 korun, minimální příhoz bude sto korun.

Stejnou cestou jako Česká Lípa se v otázce autovraků v ulicích vydal i Nový Bor. Dražba čtyř vozidel proběhne už v pondělí 22. ledna od 15 hodin v městském areálu v Nádražní ulici (vedle Vedlejší koleje). „Bude se jednat o vůbec první způsob takového prodeje v Novém Boru. Do dražby jdou vozidla, u nichž jsme vyčerpali všechny možnosti, jak majitele kontaktovat,“ předeslal starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Prohlídka nabízených vozidel proběhne od 14 do 15 hodin, hlásit do dražby se mohou zájemci přímo na místě od 14:30 hodin.

Zdroj: Ladislava Sdrzallek