Betlémské světlo dorazilo v sobotu 16. prosince do České Lípy, a to tradičně vlakem. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě a každoročně před Vánoci putuje napříč Evropou jako symbol míru a přátelství, předali skauti svým kolegům na českolipském hlavním nádraží.

Betlémské světlo dorazilo do České Lípy vlakem v sobotu 16. prosince dopoledne. | Foto: Deník/Vít Černý

Od skautů z českolipského střediska Řetěz si lidé mohou plamínek připálit v sobotu do 18 hodin a v neděli 17. prosince od 8 do 12 hodin, a to z jejich Skautského domu v Moskevské ulici. Kdo chce plamínek doručit domů, může se obrátit na e-mail madysamcova@skaut.cz. Roznášení světla zájemcům bude probíhat od 17. do 22. prosince.

Betlémské světlo převzali také skautii z Doks, Cvikova nebo Nového Boru. Rozdávání Betlémského světla proběhne v Novém Boru před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Míru v sobotu 23. prosiknce od 13 do 16 hodin. Skauti ze Cvikova budou rozdávat plamníek na Štědrý den před prodejnou Květiny u Markéty od 8:30 do 11:30. Všechny akce najdete na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Zdroj: Miloslava Kroužková