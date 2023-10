Již po osmé si dali v centru České Lípy dostaveníčko všichni milovníci běhání po zajímavých trasách závodu City Cross Run & Walk. Stovky běžců vyrazily na čtyři trasy o délkách od 1 kilometru po půlmaraton. Nechyběla procházka a závod školních štafet.

Osmý ročník závodu City Cross Run & Walk. | Foto: Vít Černý/Město Česká Lípa

Do všech závodů celkem bylo registrováno 745 závodníků, téměř na všech běžeckých trasách se podařilo překonat loňské časy.

Mezi školními týmy si ve starší kategorii vedla nejlépe štafeta ZŠ náměstí Míru Nový Bor, v té mladší pak ZŠ Slovanka Česká Lípa. Jednokilometrovou trať rodinného běhu zdolalo celkem 178 běžců, na 7km procházku se vydalo 58 chodců.

Králem půlmaratonu se stal počtvrté Ondřej Chour z AC Česká Lípa. I když letošní vítězství bylo těsné, doběhl jen tři vteřiny před druhým Jiřím Čivrným. Čas vítěze byl 1h 13m a 33s, Ondřej Chour tak svůj vlastní loňský čas vylepšil o více než dvě minuty.

„Pro mě bylo dnešním cílem především doběhnout, den před závodem mi totiž vůbec nebylo dobře. Rozhodoval jsem se tedy, jestli vůbec poběžím. Jirka Čivrný za to tahal až do konce, čekal jsem, že odpadne dřív. Trať byla perfektní, bylo sucho, teplota akorát, užili jsme si to,“ zhodnotil závod Ondřej Chour.

V Ralsku vytvořili rekord. Největší výstava v Čechách čítala přes tisíc děl

Mezi ženami doběhla nejrychleji domácí Veronika Fülová s časem 1h 36m a 47s, což je čas o 1m a 35s rychlejší než v loňském roce. Z vítězství v domácím závodě měla obrovskou radost. „Závod byl těžký, před samotným startem jsem vůbec nevěděla, zda nastoupím. Ale jsem ráda, že do třetice to vyšlo. Závod jsem běžela letos potřetí a před tím jsem vždy skončila pod stupni vítězů. Trať znám jako své boty, tak mám radost, že se to doma podařilo,“ uvedla vítězka po zlatém doběhu. Kompletní výsledky najdete ZDE.

Pořadatelem akce bylo tradičně město Česká Lípa, organizačně závod zajišťovala příspěvková organizace města Sport Česká Lípa. „Letošní ročník se nesl ve znamení velké pohody, všichni se usmívali, vše proběhlo bez komplikací a všichni si užili krásné sportovní odpoledne. Děkuji všem závodníkům, všem fanouškům a všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se starali o naše běžce. Věřím, že se všichni zase sejdeme za rok na devátém ročníku tohoto krásného závodu,“ uzavřela starostka České Lípy Jitka Volfová.