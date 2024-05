„Naším cílem je poskytovat na míru přizpůsobené informace a podporu klientům v jejich obtížných situacích,“ uvedla psycholožka z České Lípy Kateřina Neradová, jedena ze zakladatelek organizace. „Pracujeme v tandemu psychologa a právníka, kteří jsou schopni poskytovat komplexní pomoc a radu ve všech fázích trestního řízení i mimo něj,“ dodala Neradová.

Blanka Ráčková, sociální pracovnice z této organizace, zavzpomínala na případ ženy, která byla obětí těžkého ublížení na zdraví: „Partner ji několikrát udeřil do hlavy paličkou na maso. Poté ji škrtil. Paní byla velice silně traumatizovaná. Musela se odstěhovat ze svého bytu, odešla z města, v němž žila. Přerušila veškeré styky a koníčky.“

Žena si nedokázala představit, jaké to bude až půjde k soudu a znovu se setká s agresorem. „Intenzivně jsem s ní spolupracovala a připravovala ji na soud. Malovala jsem jí obrázek, kdo kde bude sedět a říkala, na co se jí zhruba tak mohou ptát,“ vysvětlila Ráčková. Společně rovněž žádaly o oddělenou čekárnu a o výpověď v nepřítomnosti obžalovaného. „Sice s velkými emocemi, ale krásně zvládla soudci odpovídat. Byl velmi empatický,“ vzpomínala sociální pracovnice. Napadená žena absolvovala terapie. Našla si novou práci a nyní hledá bydlení. „Jde to pomaloučku, ale jde to,“ řekla s nadějí v hlase Ráčková.