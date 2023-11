Bordel tady, bordel tam, bordel, kam se podívám. To se dá s nadsázkou říci o ulicích České Lípy. Při procházce po městě, naráží chodec na zákoutí plná odpadu. Nepříjemná situace je dlouhodobě neúnosná především na sídlišti Sever a řešení se zdá v nedohlednu.

Při procházce po České Lípě naráží chodec na zákoutí plná odpadu. Snímek je z ulice Československé armády. | Foto: Deník/Ladislava Sdrzallek

Problém s nepořádkem se netýká jen popelnic, které mají lidé před domem a nechají je převrácené ležet s poházenými předměty kolem, ale i velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou obklopeny rozměrnými předměty, jako jsou dětské kočárky či sušák na prádlo nebo poházeným oblečením.

„Každý den chodím venčit psa a jsem už tak zoufalá, že jsem si to začala fotit. Nejvíc mě překvapila popelnice na nebezpečný odpad Pod Holým vrchem v Jižní. Je v ní díra a baterie propadávají na zem,“ popisuje situaci obyvatelka centra České Lípy Lenka Matičková.

Dle vyjádření firmy Marius Pedersen a.s., která má ve městě na starosti svoz odpadu, své povinnosti plní a každý týden vše uklidí. Stanovisko města je obdobné.

Referent technického oddělení města Zbyněk Jech potvrdil, že mu denně volají lidé a stěžují si na nepořádek. „Já ale nevím, co s tím,“ povzdechl si Jech.

„Rozhodně to není vina firmy Marius Pedersen, ti vše vždy řádně odstraní, ale protože jsou lidé…, nechci říci to slovo, je to tam za dva dny zase. Moc by nám pomohlo, kdyby obyvatelé, pokud něco takového uvidí, kontaktovali městskou policii,“ vyzval Jech.

Podle strážníků lidé incidenty tohoto druhu nahlašují spíše sporadicky, a to i přesto, že se vše snaží řešit anonymně. Tedy bez uvedení svědka. Mnohem větší úspěšnost jim přináší vlastní šetření.

„Velmi nám pomáhají kamery a foto pasti. I když každý druhý den vyřešíme jeden případ, což dělá cca 180 případů ročně, je to k velikosti problému stále málo,“ postěžoval si zástupce ředitele Městské policie v České Lípě Antonín Doležal.

Podle něj jsou samostatnou kapitolou kontejnery na tříděný odpad. „Špatně je i to, když před ně lidé položí zachovalou věc v domnění, že si ji někdo vezme a ještě mu poslouží. Skutečnost, že je zachovalá, neobstojí. I takové věci se musí zrecyklovat.“

Problém má však ještě další rozměr, na který upozornil člen Kontrolního výboru zastupitelstva České Lípy Michal Rádl. „CPI byty asi nemají, na rozdíl od ostatních SVJ, dobře propracovanou kontrolu nově nabízených bytů. Nájemci se v jejich jednotkách patrně hodně střídají. Oni často inzerují byt, jako vyklizený, jenže tam zůstává například plný sklep. K takovým věcem se najednou nikdo nehlásí a noví uživatelé pak tyto předměty prostě hodí ke kontejneru,“ vysvětlil Rádl s tím, že obecně je to problém každého stěhování.

„Lidé bohužel nejsou ochotni zaplatit 100 Kč a objednat si firmu Marius Pedersen, která jejich nepotřebné věci odveze,“ myslí si.

Společnost CPI BYTY, a.s. se však od problému distancuje, i když přiznává, že její nájemci nejsou bez viny. „Byty přebíráme holé, bez nábytku. Také zaměstnáváme společnosti na jejich vyklizení a myslím, že máme velmi dobře propracovaný systém. Sami nestojíme o nepořádek a chceme mít hezké prostředí. Bohužel ač jsou naši nájemníci obyvatelé České Lípy, nevyužívají služeb města. Větší represe nahlašujeme policii. Z naší strany je velká vůle, aby se tak nedělo. Nechtěli bychom, aby situace vedla k absurditám, že třeba někdo špatně zaparkuje a může za to CPI,“ uvedl Martin Machačík, vedoucí pobočky Česká Lípa.

