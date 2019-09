Minou Vodní hrad Lipý, mokřady v obecním lese, proběhnout autodromem v Sosnové i provozem fabriky. Městem i přírodou poběží účastníci čtvrtého ročníku závodu City Cross Run & Walk, který v sobotu 28. září startuje v centru České Lípy. Pro běžce jsou přichystané trasy dlouhé 7 a 16 kilometrů, na programu je také rodinný kilometrový běh, školní štafety a pro úplné neběžce i procházka.

Program, kterým bude po celý den provázet olympijský vítěz v akrobatických skocích na lyžích Aleš Valenta, otevře 8 kilometrů dlouhá procházka. Účastníci se na trasu vydají ze Škroupova náměstí jednotlivě mezi 8. a 9. hodinou ranní. Následovat bude rodinný a dětský běh a před polednem odstartuje z náměstí T. G. Masaryka i hlavní závod. Z centra města trasa sportovce zavede do přírodní oblasti Peklo, a i když oproti předchozím ročníkům nepovede přes zimní stadion, o netradiční zážitek účastníci nepřijdou. Bude jím průběh areálem autodromu či průmyslovou halou firmy Modus. Závod zpestří již tradiční průběh historickým autobusem, ale i živá kapela hrající podél trati.

„V minulosti jsem se závodu účastnil jako běžec. Nyní je pro mě velmi zajímavé vidět akci z druhé strany a podílet se na její organizaci. Věřím, že si z připravených tras vyberou opravdu všichni a zapojí se jak jednotliví sportovci, tak i děti, školy a rodiny s dětmi a užijí si prima sportovní den. Přichystaný je i bohatý doprovodný program. Takže i když se nebudou občané chtít účastnit aktivně, budeme rádi, když přijdou alespoň fandit,“ uvedl českolipský radní Michal Prokop.

Rodiče s dětmi mají startovné na kilometrový závod zdarma. Platit nebudou ani účastníci procházky. Startovné v individuálním závodě je ode dneška 400 korun a každý závodník se může těšit na tričko a medaili. Přihlásit se je možné i na místě, v pátek od 12 do 18 hodin na recepci tenisové haly, v sobotu pak od 8 do 10 hodin na Škroupově náměstí.

„Do organizace celého dne se zapojí i naše příspěvkové organizace nebo nejrůznější spolky. Na startu se tak můžete těšit na mažoretky Rytmic, vystoupení taneční skupiny Tutti Frutti nebo na Hluchou partu. Krásnou hudební kulisu závodníkům na trase vytvoří mladí hudebníci z projektu Škola rocku, před vyhlášením pak zahraje kapela Tcheichan. City Cross Run&Walk je největší sportovní akce, kterou město pořádá, proto budeme rádi, když si ji lidé užijí. Hezké počasí máme objednané,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Od dnešní půlnoci si akce ve městě vyžádá několik dopravních omezení. Pro motoristy bude uzavřené Náměstí T. G. Masaryka a i Škroupovo náměstí, zákaz parkování na obou místech platí už od dnešní 16. hodiny, po celou sobotu pak stejný zákaz platí i pro parkoviště u KD Crystal, které bude vyhrazené pro účastníky závodu.

Omezení se průběžně dotkne i řady ulic, kterými budou účastníci probíhat. Provoz tu budou řídit policisté i organizátoři. Se zdržením by měli počítat i řidiči v Sosnové, a to v ulici u obecního úřadu a na cestě směrem na autodrom. Tady by se závodníci měli pohybovat v čase mezi 11:45 a 13:15 hodin.